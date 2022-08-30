Uykusuz, harekete geçmeyen savcıları çizdi: Çok üzerimize gelirlerse gene Gülşen’i kapatıp açarız

Mizah dergisi Uykusuz, ‘rüşvet ağı’ iddialarına karşı harekete geçmeyen savcıların şarkıcı Gülşen’i tutuklamaya sevk etmesini çizdi.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, eski Sermaye Piyasası Kurulu başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın danışmanı Serkan Taranoğlu ve AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun da aralarında olduğu birçok ismin sermaye piyasasında ‘rüşvet ağı’ kurarak iş insanlarına baskı kurduğunu iddia etmişti.

Muhalefet partileri savcılar harekete geçmeyince iddiaları yargıya taşımıştı. Yine aynı süreçte arkadaşıyla imam hatip okulları üzerinden şakalaşan Şarkıcı Gülşen jet hızıyla açılan soruşturma üzerine tutuklanmış, büyük tepkiler üzerine ev hapsi verilerek tahliye edilmişti.

Uykusuz da bu haftaki kapağında Peker’in iddiaları ve Gülşen’in tutuklanması üzerinden savcıları tiye aldı.