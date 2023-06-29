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Yaramazlara biraz batar!

Twitter’da karakter sınırı yine artırıldı

Twitter, bir tweet’teki karakter sınırını, abonelere özel olarak 25 bine yükseltti.

Fotoğraf: AA

Twitter, mavi tiki ‘Blue aboneliği’ adı altında aylık 8 dolara satmaya başlamıştı. Aboneler, mavi tikin yanında tweet düzeltme, daha uzun video yayınlama ve daha uzun tweet atma gibi ‘fırsatlara’ da sahip oluyordu.


Elon Musk, Twitter’ı satın almadan önce bir tweet’teki karakter sınırlaması 280’di.

Bu, abonelere özel olarak önce dört bin, sonrasında 10 bin karaktere çıkarılmıştı.

Twitter, bugün yaptığı duyuruda bu sınırı yeniden artırdığını açıkladı. Buna göre, yeni sınır 25 bin karakter oldu. Ayrıca, yazı içerisinde görsel de kullanılabilecek.

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