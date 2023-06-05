Twitter’da mavi tike tarih bilgisi eklendi

Twitter’a yeni getirilen bir özellik sayesinde hesapların ilk ne zaman onaylandığı görülebiliyor. Böylelikle mavi tik paralı olmadan önce onaylanan hesaplar kolaylıkla tespit edilebilir.

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Musk’ın sürekli ertelediği paralı mavi tik uygulaması Aralık 2022’de hayata geçmişti. 20 Nisan’da da para verilmeden edinilen mavi tikler kaldırıldı. Kullanıcıların mavi tike sahip olması için artık aylık 8 dolar ödemesi gerekiyor.

Para karşılığı satılmadan önce mavi tikin amacı, Twitter’da başta ünlü kişiler ve gazeteciler olmak üzere bilgi kirliliğini önlemek ve doğrulama sağlamaktı. Musk aksini iddia etse de mavi tik birçok kişi ve kuruluş için ‘statü sembolü’nden daha çok dezenformasyonla mücadeleye yardımcı olan bir araç özelliği taşıyordu.

Mavi tiklerle ilgili yeni bir özellik getirildi.

Bir hesabın profiline girip mavi tike tıklandığında söz konusu hesabın ilk ne zaman mavi tik aldığı görülebiliyor.

Böylelikle mavi tik paralı olmadan önce onaylanan hesaplar kolaylıkla tespit edilebilir.