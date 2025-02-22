Trump, genelkurmay başkanını görevden aldı

ABD Başkanı Donald Trump ani bir kararla ABD Genelkurmay Başkanı Charles Brown’ı görevden aldı. Yerine hava kuvvetlerinden korgeneral rütbesiyle emekli olan Dan Caine’i aday gösterdi.

Donald Trump ve Charles Bown. Fotoğraflar: AA

Trump, Brown’a Truth Social hesabından teşekkür etti: “General Brown’a, şu anki genelkurmay başkanlığımız da dahil olmak üzere ülkemize verdiği 40 yılı aşkın hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Kendisi bir beyefendi ve seçkin bir lider; kendisi ve ailesi için iyi bir gelecek diliyorum.”

Adayı Caine’ninse özellikle IŞİD’le mücadelede başarılar gösterdiğini yazdı: “General Caine başarılı bir pilot, ulusal güvenlik uzmanı, başarılı bir girişimci ve önemli kurumlar arası ve özel operasyonlar deneyimine sahip bir savaşçıdır.”

Dan Caine. Fotoğraf: Wikipedia

Brown, ABD tarihinde genelkurmay başkanı rütbesiyle görev yapan ikinci siyah Amerikalıydı.

Caine’se son olarak ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatında (CIA) askeri işlerden sorumlu yardımcı direktör olarak görev yapmıştı.

Orduda yeni değişiklikler gündemde

Trump ayrıca ordunun üst kademesindeki beş pozisyon için daha değişiklik hazırlığı yapması için savunma bakanı Pete Hegseth’e talimat verdiğini ve bu isimleri yakın zamanda açıklayacaklarını duyurdu.

Brown’a teşekkür eden Hegseth de ABD Deniz Kuvvetleri Harekat Başkanı Oramiral Lisa Franchetti ve ABD Hava Kuvvetleri İkinci Komutanı Orgeneral Jim Slife’ın da görevden alındığını duyurdu.

Franchetti, Trump tarafından görevden alınan ikinci üst düzey kadın askeri yetkili oldu.

Hegseth, Trump’ın liderliğinde ordu kademelerinde yenileme adımları atacaklarını kaydetti: “Başkan Trump yönetiminde, ordumuzu caydırma, savaşma ve savaş kazanma şeklindeki temel misyonuna odaklayacak yeni bir liderlik oluşturuyoruz.”

Trump, ABD Sahil Güvenlik Komutanı Amiral Linda Fagan’ı 20 Ocak’ta yemin ettikten bir gün sonra görevden almıştı.