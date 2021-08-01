Tokyo’da verilen buketlerin öyküsü: Ayçiçeklerini 2011’deki felakette çocuğunu kaybedenler yetiştirmiş

Japonya’nın başkenti Tokyo’nun ev sahipliği yaptığı 2020 Olimpiyat Oyunları’nda madalya alan sporculara madalyalarının yanı sıra ayçiçeklerinin baskın olduğu birer buket veriliyor. Buketlerle, 2011’de yaşanan deprem, tsunami ve sonrasında Fukuşima Nükleer Santrali’nde meydana gelen sızıntı nedeniyle ölenler anılıyor.

Fotoğraf: BBC

Geçen yıl salgın nedeniyle bu yıla ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları 8 Ağustos’ta sona erecek, Paralimpik Oyunları ise 24 Ağustos-5 Eylül tarihlerinde düzenlenecek. Dev organizasyonda 5 bini aşkın madalya verilecek dolayısıyla bir o kadar da çiçek. Buketlere Olimpiyat Oyunları’nın maskotu Miraitowa eşlik ediyor.

Buketlere gelince. Çiçekler, 2011’deki, 20 bine yakın kişinin hayatını kaybettiğ felaketten en çok etkilenen üç bölgede Fukuşima, Miyagi ve Iwate’de yetiştirildi. Ayçiçeklerini, Miyagi’de, felakette çocuklarını kaybeden anne-babalar yetiştirdi. Yetiştirmek için de alan olarak çocuklarının dev dalgalardan kaçmak amacıyla sığındığı yamaçları seçti.

Mührüsüleyman adı verilen bitki ve beyaz-mor renkli eustomaların adresi Fukuşima. Bölgede felaket sonrasında ekonomiyi, özellikle de ciddi zarar göden tarımı canlandırmak amacıyla kurulan bir sivil toplum kuruluşu tarafından yetiştirildi.

Mavi renkli centiyanlar Iwate’den, buketlerin etrafını saran yeşil aspidistralar ise ev sahibini temsilen başkent Tokyo’dan.