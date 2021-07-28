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Yaramazlara biraz batar!

Yıldız jimnastikçi Biles, olimpiyat oyunlarında yarıştan çekildi

ABD’li yıldız jimnastikçi Simone Biles, Tokyo Olimpiyat Oyunları’da bireysel genel sınıflandırma finallerinden çekildiğini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Tokyo’daki favori sporcuları arasında yer alan 24 yaşındaki Biles, Rio 2016 Olimpiyat Oyunları’nda dört altın ve bir bronz, dünya şampiyonalarında ise 19 altın, üçer gümüş ve bronz madalya kazanmıştı.


ABD tarihinin en başarılı jimnastikçisi olan Biles, kendini ‘zihinsel olarak iyi hissetmediği’ için, dün katıldığı takım finalini yarıda bırakarak çekilmişti.

Dünkü finalin kendisi için çok stresli geçtiğini belirten Biles, “Yüzde 100 orada olmanız gerekiyor, bunu yapamazsanız incinirsiniz. Titriyordum, uyuyamadım. Daha önce bir yarışma öncesinde hiç böyle hissetmemiştim. Performansımdan sonra devam etmek istemedim” demişti.

Biles, geçen günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Bazen tüm dünyanın ağırlığını omuzlarımda hissediyorum. Baskı, beni etkilemiyormuş gibi gözüküyor ama bazen bu durum çok zor oluyor” ifadelerini kullanmıştı.

ABD’nin ulusal jimnastik ekibinden yapılan açıklamada Biles’in bütün bireysel yarışmalardan çekildiği duyurulurken, sporcunun bu ‘cesur’ kararına destek verildiği bildirildi.

Açıklamada “Simone, gelecek haftaki bireysel etkinlik finallerine katılıp katılmayacağını belirlemek için günlük olarak değerlendirilmeye devam edecek” denildi.

Ayrıca yıldız sporcuya pek çok sporcu ve tanınmış kişilikten de destek geldi. Daha önce 2012 olimpiyatlarından sonra intiharı düşündüğünü duyuran ABD’li efsane yüzücü Michael Phelps, olimpiyatların atletler için büyük bir baskı oluşturduğunu belirterek Biles’in yanında olduğunu söyledi.

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