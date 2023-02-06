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Yaramazlara biraz batar!

THY’nin kargo şirketi deprem bölgesine yardımları ücretsiz taşıyacak

Türk Hava Yolları’nın (THY) kargo şirketi ‘Turkish Cargo’, deprem bölgesine yurt içi ve yurt dışından gönderilecek yardım ile ekipmanları ücretsiz taşıyacak.

THY Basın Müşavirliği’nden edinilen bilgiye göre Turkish Cargo, deprem bölgesine yardım malzemelerini götürmek için harekete geçti.


Bu kapsamda, ikisi Sabiha Gökçen Havalimanı olmak üzere İstanbul Havalimanı ile Adnan Menderes Havalimanı’ndan Adana varışlı toplam dört uçuş planlandı.

Yurt dışından gelecek yardımlar da ücretsiz

Şirket, deprem bölgesine yurt dışından gelecek yardım malzemelerini de ilgili büyükelçiliklerin onayı alındıktan sonra ücretsiz taşıyacak.

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