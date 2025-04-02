Taraftar grupları ses verdi: Tribünler de ülkenin aynası

Galatasaray taraftar grubu Tekyumruk bugünkü Fenerbahçe-Galatasaray derbisini boykot listesindeki ATV’den izlemeyeceklerini duyurdu: ‘‘Tribünlerin de ülkenin aynası olduğunu düşünüyoruz.’’

Fenerbahçe taraftar grubu Dev Fenerbahçeliler de ”Reyting yok! Maç varsa bile yayın yok” diye paylaşım yaptı.

Fotoğraflar: Dev Fenerbahçeliler ve Tekyumruk / X

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmalarda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 51 kişinin 23 Mart’ta tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 24 Mart’ta iktidara yakın bazı şirket ve medya kuruluşları için boykot çağrısı yapmıştı.

İmamoğlu’na imza kampanyası için gittiği Trabzon’da bugün gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, “ATV’yi boykot ediyoruz. Bu akşam Fenerbahçe-Galatasaray maçını izlemek için ATV’ye bakmayacağız” demişti.

Galatasaray’ın taraftar grubu Tekyumruk, şu ana kadar 140 bini aşkın görüntülenen X’teki ‘Basın özgürlüğü için boykot!’ başlıklı paylaşımında şöyle yazdı: ‘‘Bu akşam ATV’nin yayınlayacağı maçı kaçaktan izliyoruz! Maç sırasında reklam veren şirketleri not ediyoruz!’’

Basın özgürlüğü için boykot!



Bu akşam ATV'nin yayınlayacağı maçı kaçaktan izliyoruz!

Maç sırasında reklam veren şirketleri not ediyoruz!#2NisanBoykot pic.twitter.com/SjZ0BKKqca — Tekyumruk (@Tekyumruk) April 2, 2025

Sendika.org’a konuşan Tekyumruk taraftar grubu üyesi, ATV’den maçı izlemeyeceklerini şöyle duyurdu:

“Bizler siyasal kimlikleriz ve bu kimliklerimizle taraftar olarak yer alıyoruz. Ülkedeki sosyal siyasal mücadelenin parçasıyız ve tribünlerin de ülkenin aynası olduğunu düşünüyoruz. Son yıllarda tribünler de siyasallaştırıldı, apolitik taraftarlar da bundan etkilendi. Bazı zamanlarda doğrudan tribünlerden ses çıkmıyorsa da, bu tribünlerdeki taraftarlar bir şekilde alanlara çıkıyor ve tepkilerini gösteriyorlar.’’

Fenerbahçe taraftar grubu Dev Fenerbahçeliler ise ‘301 genç arkadaşımız hukuksuzca içerideyken, kimse bizden sessiz kalmamızı beklemesin’ diye paylaşım yaptı: ”Staddaki renktaşlarımıza çağrımız: Maç başlar başlamaz ‘Hükümet istifa!’ sesini Saraçoğlu’na yayalım!”

301 genç arkadaşımız hukuksuzca içerideyken, kimse bizden sessiz kalmamızı beklemesin.



Staddaki renktaşlarımıza çağrımız:

Maç başlar başlamaz “Hükümet istifa!” sesini Saraçoğlu’na yayalım!



Ekran başındakilere çağrımız:

Reyting yok! Maç varsa bile yayın yok.

Ses varsa, isyan da… pic.twitter.com/si59SYqVu5 — Dev Fenerbahçeliler (@DevFenerbahce1) April 2, 2025

‘Tüketimi durdur’ kampanyası

Hafta sonu yurttaşlar sosyal medyada “2 Nisan’da tüm tüketimi durdur” kampanyası başlatmıştı. Birçok ünlünün de destek verdiği boykot kısa sürede gündem olurken, İstanbul başsavcılığı çağrıyı yayanlara ‘nefret ve ayrımcılık’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Bu sırada bakanlar da televizyon televizyon dolaşarak boykot karşıtı açıklamalar yaptı, sosyal medya paylaşımları yapmaya başladı.

Ayrıca boykota destek veren oyuncu Aybüke Pusat, TRT yapımı ‘Teşkilat’ dizisinin kadrosundan çıkarıldı.

Fakat boykot çağrıları durulmadı.

Bugün (2 Nisan) birçok yayınevi, sanat kurumu ve işletme satışı durduğunu açıkladı, İstanbul’un bazı semtlerinde market ve kafelerin boş göründüğü fotoğraf ve gözlemler paylaşıldı.

‘‘Bu akşam (derbide) ATV’ye reklam veren firmaların gönlümüzde yeri olmayacak’’ diyen Özel’in partisi CHP ise bu sabah boykot listesini güncelledi.