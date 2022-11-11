Soylu, İmamoğlu’nun ‘taktiğini’ çözmüş: Suç duyurusunda bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun avukatı Uğur Kızılca, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada verdiği savunmalarla ‘müvekkilinin kişilik haklarına saldırdığı’ iddiasıyla, İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Fotoğraf: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu (AA)

İptal edilen 2019 seçimlerinden sonraki bir konuşmasında kamu görevlisine hakaret etmekle suçlanan İmamoğlu hakkında açılan davanın duruşması bugün görülüyor.

Seçim sonuçlandıktan sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 4 Kasım 2019’da İmamoğlu’nun bir konuşmasından dolayı “Avrupa Parlamentosu’na gidip Türkiye’yi şikayet eden ahmağa söylüyorum; bunun bedelini bu millet sana ödetecek. Yazıklar olsun” demişti.

Aynı gün, Soylu’nun bu sözleri sorulan İmamoğlu şöyle konuşmuştu: “31 Mart’ta seçimi iptal edenler ve dünyada, Avrupa’da onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında, o olan biten şeylere baktığımızda, tam da 31 Mart’ta seçimi iptal edenler ahmaktır, önce oraya bir odaklansın.”

Bu sözlerinin ardından İmamoğlu hakkında YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.

İmamoğlu’ysa ‘ahmak’tan kastının Soylu olduğunu söylemişti.

Hazırlanan iddianamede, İmamoğlu’nun o dönem YSK başkanı olan Sadi Güven’le 10 YSK üyesine yönelik ‘kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret’ suçunu işlediği iddiasıyla 15 ay 15 günden dört yıl bir aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Soylu’dan suç duyurusu

Soylu’nun avukatı Kızılca duruşma öncesi yazılı açıklama yayımladı.

Kızılca, Soylu’nun ‘hukuka aykırı stratejinin sonucunda davayla ilişkilendirilmeye çalışıldığını’ savundu.

Açıklamada şunlar yer aldı: “Bu dava açıldıktan sonra yargılamayı ve mahkemeyi etkilemeye yönelik hukuka aykırı bir strateji uygulamaya konulmuş, adliye içinde ve dışında kalabalık toplama, duruşma salonunda mahkemeyi etkilemeye yönelik provokatif davranışlarda bulunma, çarpıtma bilgilerle yazılar yazdırma, dezenformasyon içerikli haberler yaptırma, gelinen aşamada bilboardlara gerçeğe aykırı bilgi, hakaret ve iftira içerikli afişlerin asılması gibi hukuksuz yöntemlere başvurulmuştur.

Yargılamayı etkilemeye yönelik bilboardlara asılan afişlerde davayla ilgisi olmayan bilgiler çarpıtılarak, dezenformasyon yapılarak dava dışı müvekkilimin bu davayla ilişkilendirmeye çalışılması yine bu hukuka aykırı stratejinin sonucunda olmuştur.”

Kızılca, İmamoğlu’nun dava öncesi soruşturma kapsamında, 30 Haziran 2020 tarihli yazılı savunmasında, “YSK ve üyeleri yahut başka bir somut kişi hedeflenmemiştir” dediğini yazdı.

İmamoğlu’nun hedefi Soylu’ymuş

Kızılca’ya göre İmamoğlu hakkında dava açılması sonrası, soruşturma aşamasında verdiği savunmadan farklı bir şekilde ‘taktik olarak’ Soylu’yu kastettiğini iddia etti.

Kızılca’nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret suçundan kurtulmak ve/veya daha az ceza almak amacıyla savunma taktiği olarak soruşturma aşamasında vermiş olduğu savunmadan farklı olarak bu kez İçişleri bakanı olan müvekkilimi kastettiğini beyan etmiş ve duruşma sırasında müvekkilimin kişilik haklarına saldırıda bulunmuştur. Bunun üzerine Ekrem İmamoğlu hakkında tarafımızdan suç duyurusunda bulunulmuş olup, soruşturma halen İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nda devam etmektedir. Özetle Ekrem İmamoğlu hakkındaki şikayetimiz yargılandığı davanın duruşmasında müvekkilime hakaret etmesine ilişkindir.”