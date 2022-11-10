CHP’li Bakan: İmamoğlu davasıyla ilgili asılan bilboardlar polislere toplatılacak

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, partisinin İstanbul’da astığu afişlerin emniyet tarafından toplatılması için mahkemeye ‘talimat’ verildiği iddiasıyla polislerin WhatsApp grubundaki mesajları paylaştı.

Görsel: Twitter

Bugün CHP tarafından İstanbul sokaklarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) davasıyla ilgili “İddialar fos çıktı” diye yazılı pankartlar billboardlara yapıştırıldı.

Pankartlarda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 2019’daki seçimlerle ilgili “Hayatımda Bu kadar şaibeli bir seçimi ilk kez görüyorum” ifadelerine yer verildi. Konuya dair dava kapsamında bütün sanıkların beraat edildiği belirtilen pankartta “Bu iddialar fos çıktı” dendi.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Twitter hesabındaki paylaşımında kendisiyle iletişime geçen polislerin ‘afişleri toplatmak için emir aldıklarını söylediklerini’ yazdı.

Bir polis merkezinin WhatsApp grubu olduğu anlaşılan yazışmalarının ekran görüntüsünü paylaşan Bakan, şunları kaydetti: “Az önce polis kardeşlerimiz CHP İstanbul İl Bşk. Hazırladığı afişlerle ilgili bu yazışmayı gönderdi. ‘Sayın vekilim, biz devletin polisiyiz, AKP’nin polisi değiliz. Bu koşullarda nasıl polislik yapacağız? Talimatla mahkeme kararı mı alınır, teşkilat rahatsız.'”

CHP’li vekil daha sonra hesabını etiketlediği İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’a seslendi: “Bunu açıklamak zorundasın. AKP il başkanı gibi davranmak istiyorsan üzerindeki üniformayı çıkart. Eğer bu afişlerle ilgili bir toplatma kararı çıkarsa bu yargıya talimat verilmiş demektir.”

İstanbul İl Emniyet Müdürü (@ZaferAktas3310) bunu açıklamak zorundasın.



AKP İl Başkanı gibi davranmak istiyorsan üzerindeki üniformayı çıkart.



Eğer bu afişlerle ilgili bir toplatma kararı çıkarsa, bu yargıya talimat verilmiş demektir. — Murat BAKAN (@CHPMuratBakan) November 10, 2022

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızın (@ekrem_imamoglu ) yanındayız. İddialar FOS ÇIKTI #İstanbulYargılanıyor — Murat BAKAN (@CHPMuratBakan) November 10, 2022

Ne olmuştu?

İmamoğlu, 30 Ekim 2019’da “Dünyada, Avrupa’da, onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında olan şeylere baktığımızda tam da işte 31 Mart’ta seçimi iptal edenler ahmaktır” demişti.

Bunun üzerine Soylu, 4 Kasım 2019’da Ekrem İmamoğlu’nun kongredeki konuşmasından dolayı “Avrupa Parlamentosu’na gidip, Türkiye’yi şikayet eden ahmağa söylüyorum; bunun bedelini bu millet sana ödetecek. Yazıklar olsun” demişti.

Aynı gün, Soylu’nun bu sözleri sorulan İmamoğlu, ‘o seviyeye inmeyeceğini ancak bir cümleyle değinmek istediğini’ söyleyerek şöyle demişti: “31 Mart’ta seçimi iptal edenler ve dünyada, Avrupa’da onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında, o olan biten şeylere baktığımızda, tam da 31 Mart’ta seçimi iptal edenler ahmaktır, önce oraya bir odaklansın.”

Bu sözlerinin ardından İmamoğlu hakkında YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.

Anadolu başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İmamoğlu hakkında ‘kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme hakaret’ suçundan 15 ay 15 günden dört yıl bir aya kadar hapis cezası istenmişti.