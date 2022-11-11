İmamoğlu’ndan dava öncesi ‘siyasi yasak’ çıkışı: Korkmuyorum

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun davası görülecek. ‘Siyasi yasak getirilebilir’ iddiaları hakkında dava öncesinde konuşan İmamoğlu, “Bununla ilgili tek bir endişe, korku, kaygı hissetmiyorum ama şu mahkemeden utanç duyuyorum. Böyle bir yargılama olamaz” dedi.

Fotoğraf: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (AA)

İmamoğlu’nun kamu görevlisine hakaret iddiasıyla yargılandığı ve savcının dört yıla kadar hapis cezası istediği davanın duruşması bugün görülecek.

“31 Mart’ta seçimi iptal edenler ahmaktır” diyen İmamoğlu’nun o dönem Yüksek Seçim Kurulu başkanı olan Sadi Güven’le 10 YSK üyesine yönelik ‘kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret’ suçunu işlediği iddiasıyla 15 ay 15 günden dört yıl bir aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

İmamoğlu’nun haziran ve eylülde görülmesi gereken duruşmaları ertelenmişti.

Anketlere göre olası cumhurbaşkanı adaylığında seçmenin oy vereceğini belirttiği başlıca isimler arasında görülen İmamoğlu’na planlı bir şekilde ‘siyasi yasak’ getirileceği iddia edilmişti.

İmamoğlu’ndan dava öncesinde açıklama

Bugün Anadolu 7’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde saat 11:00’de görülecek duruşma öncesi FOX TV’de yayımlanan Çalar Saat programında konuşan İmamoğlu, bu konuda bir korkusunun olmadığını vurguladı.

İmamoğlu, şöyle devam etti:

*Vatandaşlarımızla epeyce dertleştim, sizin vasıtanızla da paylaşmayı istiyorum. Bu davanın Ekrem İmamoğlu’na zararı ne, faydası ne? Beni zerre ilgilendirmiyor. Ne faydası ne zararı. ‘Bu davanın sonucu ne olursa size ne olacak’ diye soruyorlar. Hiç ilgilenmedim. Hukukçularımızla oturduk genel kapsamda bir şeyler konuştuk ama şu ceza verilirse böyle olursa vesaire…

*Bununla ilgili tek bir endişe, korku, kaygı hissetmiyorum ama şu mahkemeden utanç duyuyorum. Böyle bir yargılama olamaz. Trajikomik bir durum. Siz 16 milyon insanı cezalandırmak için yaptığınız hamlenin farkında değil misiniz?

*31 Mart seçimi niçin iptal edildi? Bangır bangır çıkıp ‘Hırsızlar‘, ‘Çaldılar‘ demediler mi? Sayın Binali Yıldırım, sayın cumhurbaşkanı, muhtelif bakanlar. Daha ötesi benimle bu davanın öznesi olan sayın bakan, ‘700 terörist’ demedi mi televizyonda? Bırakın teröristi, FETÖ terör örgütüyle ilişkilendirdi.