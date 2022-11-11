İmamoğlu davası bugün görülecek: Avukatı karar açıklanmasını beklemiyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kamu görevlisine hakaret iddiasıyla yargılandığı ve savcının dört yıla kadar hapis cezası istediği davanın duruşması bugün görülecek.

İmamoğlu genel seçimlerde seçmenin oy vereceğini belirttiği başlıca adaylar arasında görülüyor.

İptal edilen 2019 seçimlerinden sonraki bir konuşmasında kamu görevlisine hakaret etmekle suçlanan İmamoğlu’nun haziran ve eylülde görülmesi gereken duruşmaları ertelenmişti.

Fotoğraf: İBB

İmamoğlu’nun avukatı Kerem Polat, mahkemenin bugünkü duruşmada karar almasını beklemediğini ifade ederek, “Normal koşullarda bir karar çıkmasını beklemiyorum çünkü tanıklarımız dinlenecek, tamamlanması gereken usuli işlemler var. Onların değerlendirilmesi yapılacak, beyanlar sunulacak” dedi.

İddianamede, İmamoğlu’nun o dönem Yüksek Seçim Kurulu başkanı olan Sadi Güven’le 10 YSK üyesine yönelik ‘kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret’ suçunu işlediği iddiasıyla 15 ay 15 günden dört yıl bir aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.

Anadolu 7’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılacak duruşma saat 11:00’de başlayacak.

Ne olmuştu?

Seçim sonuçlandıktan sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 4 Kasım 2019’da İmamoğlu’nun bir konuşmasından dolayı “Avrupa Parlamentosu’na gidip Türkiye’yi şikayet eden ahmağa söylüyorum; bunun bedelini bu millet sana ödetecek. Yazıklar olsun” demişti.

Aynı gün, Soylu’nun bu sözleri sorulan İmamoğlu şöyle konuşmuştu: “31 Mart’ta seçimi iptal edenler ve dünyada, Avrupa’da onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında, o olan biten şeylere baktığımızda, tam da 31 Mart’ta seçimi iptal edenler ahmaktır, önce oraya bir odaklansın.”

Bu sözlerinin ardından İmamoğlu hakkında YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.

İmamoğlu’ysa ‘ahmak’tan kastının Soylu olduğunu söylemişti.