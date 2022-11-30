Soner Yalçın’dan ‘beşli çete üyesi’ Nihat Özdemir’e teşekkür: Tam bağımsız Türkiye inşası lafla olmaz

Oda TV’nin sahibi ve Sözcü gazetesinin yazarı Soner Yalçın, muhalefetin ‘beşli çete’ diye andığı iktidara yakın işadamlarından Nihat Özdemir’i arayarak Yusufeli Barajı için teşekkür ettiğini yazdı: “Emperyalizme karşı mücadele ve tam bağımsız Türkiye inşası, lafla olmaz arkadaşlar!”

Soner Yalçın, Yusufeli Barajı için Nihat Özdemir’e teşekkür etti (AA)

‘Beşli çete’, Türkiye siyasi tarihine geçen tabirler arasında yerini alan bir ifade. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sıklıkla kullandığı bu nitelemeyle Cengiz Holding, Limak Holding, Kalyon Grup, Kolin Holding ve Makyol Grubu şirketlerini hedef alıyor. Bir konuşmasında, “Beşli çetenin bizim torunlarımızı dahi sömürecek olan yatırımlarını kamulaştıracağız ve alacağız” demişti.

Bu şirketler devletten aldığı Hazine garantili ihalelerle biliniyor. Bu anlamda dünyada rekorlar kıran ‘beşli çete üyeleri’ dünyada en fazla devlet ihalesi alan 10 şirket arasına da girdi.

Öte yandan bu şirketlerin, Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarını ‘sermaye karşıtı’ bulduğu ve bu sebeple CHP liderinin adaylığını engellemek için çeşitli hamleler tasarladığına dair iddialar bulunuyor.

Kılıçdaroğlu’nun kamu kaynaklarını yağmalamakla suçladığı ‘beşli çete’ üyelerinden Limak Holding’in sahibi Nihat Özdemir.

Özdemir, bu aralar Artvin’de ‘yap-işlet-devret’ modeliyle yaptığı Yusufeli Barajı ve HES’le ismini gündemde tutuyor.

Sözcü yazarı ve Oda TV’nin sahibi Soner Yalçın, yazısında Özdemir’i arayarak bu proje için teşekkür ettiğini şöyle anlattı: “Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santralını yapan işadamı Nihat Özdemir’i pazar günü telefonla arayıp tebrik ettim, ülkemize kattığı değer için teşekkür ettim… Emperyalizme karşı mücadele ve tam bağımsız Türkiye inşası, lafla olmaz arkadaşlar!”