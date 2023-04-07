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Yaramazlara biraz batar!

Seçimin ikinci tura kalması İnce’nin ‘meselesi değilmiş’

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesi için kendisiyle görüşen eski CHP lideri Hikmet Çetin’e seçimin ikinci tura kalması için, “Benim meselem değil” demiş.

Muharrem İnce. (AA)

Muhalefetin oylarını bölmekle suçlanan İnce, kendisiyle görüşen CHP’lilere art arda yanıtlar vermişti. 


İnce’nin tutumu dün de gündeme gelirken gazeteci Fatma Karaağaç, Hikmet Çetin’le görüşmesini anlattı.

Karaağaç görüşmeyi Twitter’dan şöyle paylaştı: “Sayın Hikmet Çetin ile konuştum. Muharrem İnce ile iki defa görüştüğünü, bu seçimin 2’inci tura kalmaması gerektiğini ifade ettiğinde İnce’nin ‘Benim meselem değil‘ minvalinde bir değerlendirme yaptığını söyledi. Çetin gerekli tüm çabayı gösterdiğini dile getirdi.”

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