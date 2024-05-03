Futbol dünyasının ünlü isimlerini milyonlarca dolar dolandırdığı gerekçesiyle yargılanan Seçil Erzan hakkında iki yeni iddianame hazırlandı.

Seçil Erzan.

‘Yüksek karlı gizli fon’ adıyla bilinen dolandırıcılık davasında beş müştekinin şikayetleri üzerine hazırlanan iki yeni iddianame, İstanbul 41’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ana dava dosyasıyla birleştirildi.

Hacer Çorbacı ve Hasan Çorbacı’nın müşteki olarak yer aldığı ilk iddianamede, müştekilerin Çorlu’da pazarcılıkla geçimlerini sağladıkları, sanık Erzan ile babasının pazarcı olması nedeniyle tanıştıkları aktarıldı.

Erzan’ın Çorlu şubesinden Florya şubesine tayin olmasından sonra müştekileri arayarak birikimlerini bu şubeye taşımalarını istediği, paraları gizli bir fona yatıracağını söyleyip müştekileri söz konusu fona para yatırmaya ikna ettiği belirtildi.

İkinci iddianame

Müştekiler Kaan Sinih, Sevgi Sinih ve Tursun Sinih’in yer aldığı diğer iddianamedeyse sanıklar Nazlı Can ve Seçil Erzan’ın müştekileri bankada yatırım yapacağını söyleyerek söz konusu fona para yatırmaya ikna ettiği kaydedildi.

İddianamede, sanıklar Can ve Erzan’ın, müştekilerden toplam 2 milyon 250 bin lira ve 150 bin dolar aldığı aktarılarak, bu paranın 1 milyon 550 bin lirasının müştekilere geri ödendiği belirtildi.

Sanık Seçil Erzan hakkında istenen hapis cezası, hazırlanan son iddianamelerle 275 yıla çıktı.