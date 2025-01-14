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Sahte içkiden zehirlenen beş kişiden üçü öldü: İki gözaltı

İstanbul’da sahte içkiden zehirlenen Türkmenistan uyruklu üç kişinin ölmesine ilişkin soruşturmada iki şüpheli gözaltına alındı.

Fotoğraf: AA

Başakşehir polisi Türkmenistan uyruklu Agajan Bashımov ve Rahmatullah Artıkov’un dün, hastanede tedavideki Ravshan Sayıtınıyovoz’unsa bugün sahte içkiden ölmesi üzerine çalışma başlattı.


Sahte içkiden Myrat P, Myrat S. ve Allahyar A.’nın da hastanede tedavi edildiğini belirleyen ekipler, sahte içkileri Türkmenistan uyruklu Agazhan O. ve Amangul D.’nin Ziya Gökalp Mahallesi Gürsu Sokak’taki iş yerinde sattığını tespit etti.

Evde sahte içki ürettildiğini belirleyen ekipler, iki şüpheliyi gözaltına aldı.

Bu kişilerin adresinde yaklaşık 50 litre sahte içki, 36 uyuşturucu hap, beş parça uyuşturucu madde, hassas terazi, Afyon sakızı, sahte olduğu değerlendirilen göçmen kimlik kartıyla çok miktarda tıbbi ilaç ele geçirildi.

Şüphelilere kira ödeyerek bu adreste kaçak olarak ikamet ettikleri belirlenen Türkmenistan uyruklu dört kişi de işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Küçükçekmece başsavcılığı Agazhan O. ve Amangul D. hakkında şu suçlardan soruşturma başlattı:

  • Taksirle ölüme neden olma
  • Uyuşturucu madde ticareti yapmak
  • Sahte içki üretip satmak
  • Nevi belli olmayan tıbbi ilaç
  • Göçmen kaçakçılığı
  • Resmi belgede sahtecilik

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