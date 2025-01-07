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Yaramazlara biraz batar!

‘Zam yağmuru başladı’: Bir içki grubuna zam

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, bir ağır içki grubuna daha zam geldiğini duyurdu.

Fotoğraf: Pexels

Ağır içkiler arasında viski, cin, votka, tekila ve rom bulunuyor.


Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre yüksek alkollü ve damıtılmış içkilerin maktu ÖTV tutarına dün 158,71 lira zam gelmişti.

TBYD başkanı X’te şunları söyledi: “Bir alkol gurubuna daha #ZamGeldi ithal viski votka likör tekila gruplarına zam yağmuru başladı.”

Dündar’ın X‘teki paylaşımına göre grubun zamlı fiyat listesi şöyle:

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