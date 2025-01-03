Rakıda şişenin beşte üçünü devlet içiyor

Özel tüketim vergisindeki (ÖTV) artışla raf satış fiyatı tahmini olarak 965 liraya çıkan 70’lik rakıda 591 lira vergi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre yüksek alkollü ve damıtılmış içkilerin maktu Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarına 158,71 lira zam gelmişti.

Alkol oranı yüzde 22 ve daha fazla içkilerde maktu ÖTV tutarı 1428,44 liraya yükseltildi. Bu rakam AA’nın aktardığına göre 1269,73 lira olarak uygulanıyordu.

Vergi uzmanı Ozan Bingöl’ün hesaplamasına göre rakıya ÖTV tutarları yüzde 7,56 arttı. Böylelikle rakıya uygulanan bir litrede 1269,72 lira olan ÖTV tutarı bugün itibarıyla 1365,71 liraya çıktı.

Bu hesaba göre yüzde 45 alkollü bir 70’lik rakının fiyatı şöyle:

Vergisiz fiyatı: 373,98 lira

ÖTV: 430,19 lira

KDV: 160,83 lira

Toplam vergi: 591,02 lira

Ayrıca bir üretici zammı olmazsa satış fiyatı: 965 lira

Böylelikle 70’lik rakının yüzde 61’ini vergi oluşturdu.