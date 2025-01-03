TÜİK’e göre yıllık enflasyon yüzde 44,38

Türkiye İstatistik Kurumu’na göre (TÜİK) aralıkta enflasyon aylık yüzde 1,03 arttı, yıllıksa yüzde 44,38’e düştü.

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Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu ENAG ise aylık enflasyonu yüzde 2,34, 12 aylık enflasyonu yüzde 83,40 olarak hesaplamıştı.

Aralıkta ana harcama gruplarında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu grup yüzde 2,78’le ev eşyası oldu.

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup yüzde 91,64’le eğitim, en az artışın görüldüğü ana grupsa yüzde 25,88’le ulaştırma.

TÜİK, kasım enflasyonunu aylık yüzde 2,24, yıllıksa yüzde 47,09 olarak açıklamıştı.