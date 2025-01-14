Diken

Yaramazlara biraz batar!

Bir içki grubuna daha zam

Saki De Lux grubundaki içkilere de zam geldi.

Fotoğraf: Arşiv

Grubun en pahalı rakısının 70’liği 5 bin 500 liraya satılacak.


Zamlı tarifeyi Tekel Bayileri Dayanışma Derneği Erol Dündar, X‘ten paylaştı:

Görsel: @DundarErol_ / X
Bir rakı ve votka grubuna daha zam

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Bir ağır içki grubuna daha zam

Bir bira ve rakı grubuna daha zam

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