Bir içki grubuna daha zam

Saki De Lux grubundaki içkilere de zam geldi.
Grubun en pahalı rakısının 70’liği 5 bin 500 liraya satılacak.
Zamlı tarifeyi Tekel Bayileri Dayanışma Derneği Erol Dündar, X‘ten paylaştı:
Yaramazlara biraz batar!
Saki De Lux grubundaki içkilere de zam geldi.
Grubun en pahalı rakısının 70’liği 5 bin 500 liraya satılacak.
Zamlı tarifeyi Tekel Bayileri Dayanışma Derneği Erol Dündar, X‘ten paylaştı:
ABD Başkanı Donald Trump, Paskalya bayramı nedeniyle ateşkes ilan eden Rusya ve Ukrayna için şöyle dedi: “Umarım bu hafta bir anlaşma yaparlar. İkisi de sonrasında ABD ile büyük ticaret yapmaya başlayacak ve bir servet kazanacaklar.”
Papa Francis, 88 yaşında hayatını kaybetti. Peki Vatikan’da süreç nasıl işleyecek?
İtalya’da bugün oynanacak futbol maçları Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis’in ölümü nedeniyle ertelendi.
HDK soruşturması kapsamında tutuklanan SYKP PM Üyesi Ahmet Saymadi hakkında iddianame hazırlandı.
Saymadi’nin, 2013’teki Gezi Parkı direnişinde “Neredesiniz, müdahale var mı, iyi misiniz, çatışma var mı, Gezi Parkı bizimdir” sözleri suçlamalara gerekçe gösterildi.
DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için doktorlar “Nörolojik açıdan ciddi endişelerimiz halen yüksek riskleriyle devam etmektedir” dedi.