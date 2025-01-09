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Yaramazlara biraz batar!

Bir bira ve rakı grubuna daha zam

Tuborg bira ve Beylerbeyi rakı gruplarında fiyatlara zam geldi.

Fotoğraf: AA

Zamlı listeyi Tekel Bayileri Dayanışma Derneği Erol Dündar, X’ten paylaştı:


Görseller: @DundarErol_ / X

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