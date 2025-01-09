Bir bira ve rakı grubuna daha zam

Tuborg bira ve Beylerbeyi rakı gruplarında fiyatlara zam geldi.
Zamlı listeyi Tekel Bayileri Dayanışma Derneği Erol Dündar, X’ten paylaştı:
Yaramazlara biraz batar!
Tuborg bira ve Beylerbeyi rakı gruplarında fiyatlara zam geldi.
Zamlı listeyi Tekel Bayileri Dayanışma Derneği Erol Dündar, X’ten paylaştı:
Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Tunceli’de etkili dondurucu soğuklar nedeniyle buzlanma görüldü.
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Tuborg bira ve Beylerbeyi rakı gruplarındaki fiyatlara zam geldi.