İki içki grubuna daha zam

Kemer Group ve Premium Spirits Distribution ithal içki gruplarında da fiyatlara zam geldi.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Erol Dündar, X‘ten zamlı listeleri paylaştı:
Yaramazlara biraz batar!
Kemer Group ve Premium Spirits Distribution ithal içki gruplarında da fiyatlara zam geldi.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Erol Dündar, X‘ten zamlı listeleri paylaştı:
Vatandaşlık ve ikamet danışmanlığı şirketi Henley & Partners dünyanın en güçlü pasaportlar listesini açıkladı.
İstanbul’da polis Şeyda Yılmaz’ı katleden Yunus Emre Geçti’ye dört ceza birden verildi. 26 suçtan kaydı bulunan 19 yaşındaki Geçti, 22 Eylül’de Ümraniye’de ‘motosiklet hırsızlığı’ suçundan yakalandıktan sonra firar etmiş, yeniden yakalanınca 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz’ı kendi silahıyla vurup öldürmüştü. Çatışmada polis memuru K.H.S. ve Geçti’in annesi P.G. de yaralanmıştı. DHA‘nın haberine göre Geçti’ye dört ceza […]
Pizza Hut ve KFC markalarının sahibi ABD menşeli Yum! Brands, iki işletmenin Türkiye’deki şubelerini geçici olarak kapatma kararı aldı.
Rekabet Kurulu, 21 kast ajansı ve menajerlik şirketine soruşturma açtı.
Kemer Group ve Premium Spirits Distribution ithal içki gruplarında da fiyatlara zam geldi.