Diken

Yaramazlara biraz batar!

İki içki grubuna daha zam

Kemer Group ve Premium Spirits Distribution ithal içki gruplarında da fiyatlara zam geldi.

Fotoğraf: Arşiv / Reuters

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Erol Dündar, X‘ten zamlı listeleri paylaştı:


Görseller: @DundarErol_ / X
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