İki içki grubuna daha zam

İstanbul’da polis Şeyda Yılmaz’ı katleden Yunus Emre Geçti’ye dört ceza birden verildi. 26 suçtan kaydı bulunan 19 yaşındaki Geçti, 22 Eylül’de Ümraniye’de ‘motosiklet hırsızlığı’ suçundan yakalandıktan sonra firar etmiş, yeniden yakalanınca 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz’ı kendi silahıyla vurup öldürmüştü. Çatışmada polis memuru K.H.S. ve Geçti’in annesi P.G. de yaralanmıştı. DHA‘nın haberine göre Geçti’ye dört ceza […]