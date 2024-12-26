137 bin litre sahte içki ve etil alkole el kondu

Sahte içki üreticilerine düzenlenen ‘Çengel-14 ve Çengel-15’ operasyonlarında toplam 136 bin 904 litre sahte içki ve etil alkol ele geçirildi.

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Jandarma tarafından yürütülen ‘Çengel-14’ operasyonunda 77 bin 495 litre sahte içki ve etil alkole, 4 bin 679 sahte bandrole el kondu.

Emniyetin yaptığı ‘Çengel-15’ operasyonunda da 44 bin 796 litre etil alkol, 14 bin 613 litre sahte içki, 10 bin 391 sahte bandrol, 5 bin 347 alkol aroması ile çok sayıda boş şişe ve etiket ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında toplam 279 şüpheli hakkında işlem yapıldığını belirten İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 yasadışı imalathanenin de deşifre edildiğini duyurdu.