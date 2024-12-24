Evinden 1050 litre sahte içki çıkan adam: Yılbaşında içecektim

Adana’nın Yüreğir ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, 1050 litre sahte içki bulundu. Evin sahibi Serkan D., “Hazırladığım içkileri, yılbaşında içmek için saklıyordum. Satış yapmayacaktım” dedi.

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TRT Haber’in aktardığına göre Yüreğir’de polis, yılbaşı öncesi piyasaya sahte içki sürme hazırlığı yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Serkan D’nin Havutlu Mahallesi’ndeki evinde yüklü miktarda sahte içki olduğu bilgisi üzerine polis harekete geçti.

Evin bahçesindeki deponun içki imalathanesine dönüştürüldüğü tespit edildi. Aramada kazan ve varillerde 1050 litre sahte içki bulundu.

Ayrıca sahte içki yapımında kullanılan malzeme ve aletlere de el konuldu.

Öte yandan polis, yatak odasındaki gardıroba gizlenmiş bir ruhsatsız av tüfeği, iki kurusıkı tabancayla silahlara ait 82 mermi ve bahçedeyse iki kök Hint keneviri buldu.

Serkan D. sorgusunda “Hazırladığım içkileri, yılbaşında içmek için saklıyordum. Satış yapmayacaktım” dedi.

Adliyeye sevk edilen Serkan D. mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.