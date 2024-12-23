10 bin 600 litre sahte içkiye el konuldu: 37 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sahte içki imalatçılarına yönelik ‘Çengel-13’ operasyonlarında 10 bin 600 litre sahte içkiye el konulduğunu duyurdu. 37 kişi yakalandı.

Fotoğraf: Ali Yerlikaya / X

Yerlikaya’nın açıklamasına göre 81 ilde jandarma, son bir haftadaki operasyonlarında 10 bin 600 litre sahte içki ve etil alkole el koydu.

Sahte içki ürettiği tespit edilen 37 şüphelinin de yakalandı.

İçişleri bakanı X’te şunları söyledi:

“Toplumumuzun sağlığını ve güvenliğini tehdit eden sahte alkol üreticilerine karşı mücadelemizde, halkımızın duyarlılığı ve desteği çok önemli. Şüpheli durumları bize bildirin, biz gereğini yapalım.

Cumhuriyet başsavcılıklarımızı, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, il jandarma komutanlıklarımızı tebrik ediyorum.”