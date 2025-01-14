İçki üretenlerden en az 719 bin lira teminat alınacak

İçki, tütün, tütün ürünleri, makaron, yaprak sigara kağıdı ve sigara filtresi üretimi ve ticareti yapanlardan en az 719 bin lira teminat alınacak.

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Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hazırladığı yönetmelik değişikliği Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

İçki sektöründe gerçek ve tüzel kişilerden fermente alkollü içki kategorisinde yıllık üretim kapasitelerine göre alınacak teminat tutarları şöyle:

20 bin litreye kadar: 719 bin lira

20-100 bin litre: 1 milyon 439 bin lira

100-300 bin litre: 2 milyon 878 bin lira

300 bin litreden 2 milyon litreye kadar: 5 milyon 757 bin lira

2-10 milyon litre: 11 milyon 514 bin lira

10-50 milyon litre: 21 milyon 589 bin lira

50 milyon litreden fazla: 71 milyon 965 bin lira

Distile alkollü içecek ana kategorisinde yıllık üretim kapasitesine göre teminat tutarları:

20 bin litreye kadar: 719 bin lira

20-100 bin litre: 1 milyon 439 bin lira

100-300 bin litre: 2 milyon 878 bin lira

300 bin litreden 2 milyon litreye kadar: 5 milyon 757 bin lira

2-10 milyon litre: 11 milyon 514 bin lira

10 milyon litreden fazla: 21 milyon 589 bin lira

Ayrıca etil alkol ithalatı yapanlardan 71 milyon 965 bin lira, metanolle sadece analiz amaçlı etil alkol ithalatı 7 milyon 196 bin lira, sadece analiz amaçlı metanol ithalatı yapanlardan 1 milyon 439 bin lira, sadece analiz amaçlı etil alkol ve metanol ithalatı yapanlardan 8 milyon 635 bin lira teminat istenecek.

Sigara kategorisinde üretim kapasitesine göre alınacak teminat tutarları da şöyle:

20 milyar adede kadar: 57 milyon 572 bin lira

20-40 milyar adede kadar: 64 milyon 768 bin lira

40 milyar adetten fazla: 71 milyon 965 bin lira

Nargilelik tütün mamulü kategorisinde yıllık tek vardiyada teorik üretim kapasitesi 300 tona kadar (300 ton dahil) olanlardan 7 milyon 196 bin lira, 300-600 tona kadar olanlardan 14 milyon 393 bin lira, 600 tondan fazla olanlardan 21 milyon 589 bin lira teminat talep edilecek.

Tütün ürünleri ve içki ticareti yapanlardan teminat talebinde tütün üreticileriyle tütün üretim ve pazarlama kooperatifleri hariç tutuldu.