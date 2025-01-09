Bir puro grubuna zam

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Roks puro grubuna zam geldiğini duyurdu.
İçki gruplarının ardından Roks puro grubuna da zam geldi.
Dündar’ın X‘teki paylaşımına göre grubun zamlı fiyat listesi şöyle:
Yaramazlara biraz batar!
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Roks puro grubuna zam geldiğini duyurdu.
İçki gruplarının ardından Roks puro grubuna da zam geldi.
Dündar’ın X‘teki paylaşımına göre grubun zamlı fiyat listesi şöyle:
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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Roks puro grubuna zam geldiğini duyurdu.
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