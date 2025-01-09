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Yaramazlara biraz batar!

Bir puro grubuna zam

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Roks puro grubuna zam geldiğini duyurdu.

Fotoğraf: Pixabay

İçki gruplarının ardından Roks puro grubuna da zam geldi.


Dündar’ın X‘teki paylaşımına göre grubun zamlı fiyat listesi şöyle:

Görseller: @DundarErol_ / X

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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Roks puro grubuna zam geldiğini duyurdu.