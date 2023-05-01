Rıdvan Dilmen: Muslera, dolandırılma olayından etkilenmiş

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş-Galatasaray maçı sonrası, sarı-kırmızıların kalecisi Fernando Muslera’nın kötü performansını, dolandırılma olayına bağladı.

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Denizbank’ın Levent Büyükdere şubesinin başındaki Seçil Erzan, 11 Nisan’da ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘özel belgede sahtecilik’ suçlamasıyla tutuklanmıştı. Erzan, Galatasaray camiasından tanınmış isimler dahil onlarca müşterisini dolandırmakla suçlanıyor. Bu isimler arasında Muslera da var.

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray’ın Beşiktaş’a 3-1 yenildiği maç sonrası, Muslera’nın kötü performansını, dolandırılma olayına bağladı.

Dilmen, TV8’deki programda konuyla ilgili şunları söyledi: “Fernando Muslera dolandırılma olayından dolayı etkilenmiş gibi. Başınıza böyle bir şey geldikten sonra psikolojik olarak toparlanmak kolay değil. Futbolcu olarak değil, normal bir vatandaş olsa da kötü etkilenir. Bilemiyoruz tabii ki neler oldu. Ben etkilendiğini düşünüyorum.”

Programın sunucusu Murat Kosova da “Kolay değil hocam. Düşünsenize bir anda tüm servetinizi kaybediyorsunuz. Çok zor bir durum” dedi.

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