Özel, Erdoğan'a 'kadınların kahkahasıyla' yanıt verdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP’yi ‘kadın düşmanı’ ilan eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yanıt verdi: “Manisa’dan kahkahalarla cevap verdi kadınlar.”

Özgür Özel ‘Sanatta, Siyasette, İşte, Hayatta Kadınların Yolculuğu‘ panelinde. Fotoğraf: CHP

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için düzenlenen iftarda Kadıköy Belediye Meclisi’ndeki tartışma üzerinden CHP’yi şöyle eleştirmişti: “Meclis üyesi hanım kardeşimize yönelik sergilenen küstahlık ve faşizm, 28 Şubat zihniyetinin CHP’de hala devam ettiğini bir kez daha göstermiştir. Kadınlara had bildirme edepsizliği bir CHP geleneğidir. Dün tekrar görüldüğü üzere, CHP kadın düşmanı bir partidir.”

Özel, Erdoğan’ın sözlerine Manisa’da katıldığı ‘Sanatta, Siyasette, İşte, Hayatta Kadınların Yolculuğu’ panelinde yanıt verdi:

* Gün boyunca sayın Erdoğan’la atışıyoruz. En son biraz önce “CHP kadın düşmanıdır” demiş (Özel bunu söylerken salondaki kadınlar kahkaha attı). Manisa’dan kahkahalarla cevap verdi kadınlar, çok teşekkür ediyorum.

* Şimdi şöyle bir gerçek var ülke gündeminde. Dünya kadar doğru iş yapılıyor, bir tane yanlış her şeyi berbat ediyor. Dün Kadıköy Belediye Meclisi’nde bir tane AK Partili kadın üye var. Konuşurken güya söz hakkını istismar etmiş falan. Ne olur her yerde erkekler her şeyi istismar ediyor, bir tane de kadın uzatıversin, çok konuşuversin. Biraz da yöneten belediye meclis başkan vekilimizin oradaki telaşı bir kabalığa dönüşmüş. “Yahu susturun şu kadını” demiş.

‘Ben de Tayyip bey de birer talimat verdi’

* Bu ülke gündeminde kötü yer aldı, ben de üzüldüm. Bugün ben de Tayyip Bey de birer talimat verdik. Benim verdiğim talimatla dün o kadın belediye meclis üyesine bu sözü söyleyen, belediye meclis üyemi disipline verdim. Neyse suçu cezasını çeksin diye. Tayyip bey de bir talimat verdi. Ben bir kadını susturanı cezalandırdım, Tayyip bey çevik kuvveti talimatlandırdı, İstanbul’da İstiklal Meydanı’na çıkmak isteyen kadınların önüne TOMA koydu, karşısına çevik kuvvet koydu. Su sıkıyor, gaz sıkıyor. Bütün kadınların sözünün söylenmesinin önünde Tayyip Bey engel koyuyor. Nefi’nin dediği gibi Tayyip beyin bize söylediği bu söz; “Benim düşünceme göre iltifatı iftirasında gizlidir.”

* Bir tarafta sadece kadını aile bakanı yapan, kadını sadece aileyle, çocuk ile kodlayan, bir tarafta gölge kabinesinde dokuz kadın, dokuz erkek görevlendiren Cumhuriyet Halk Partisi. Bir tarafta “Bekar kadınlar sahiplendirilsin” diyen Gonca Kuriş’in katillerine Yargıtay’da kamu yararına bozma çıkartarak onlarla ittifak yapan, Hizbullah’ın devamı HÜDA-PAR’ın ittifak ortağı Tayyip Erdoğan’ın partisi var. Diğer tarafta, ‘Geldiğimiz gün İstanbul Sözleşmesi’ni yürürlüğe koyacağız’ diyen Cumhuriyet Halk Partisi var.

‘Bugün İstanbul’daki kadınlara düşmanlık yapan Tayyip Erdoğan’dan başkası değil’

* Bu yüzden iltifatı iftirasında gizli. Ve bu şartlar altında eğer Türkiye’de bir kadın düşmanı varsa, o da Türkiye’nin bütün kadınlarına ve bütün kadınlarını temsilen bugün İstanbul’daki kadınlara düşmanlık yapan Recep Tayyip Erdoğan’dan başkası değildir.