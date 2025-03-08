Ankara'da 8 Mart yürüyüşüne polis engeli: 'Aile değil kadınız'

Ankara’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Güvenpark’a yürümek isteyen kadınlara polis engel oldu.

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Başkentte kadınlar, Ankara Kadın Platformu’nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çağrısı nedeniyle Kolej Metro durağında buluştu.

Kadınlar taleplerini dile getirmek için buradan Güvenpark’a yürümek istedi. Ancak polis izin vermedi.

Kadınlar bunun üzerine bir süre Mithatpaşa Caddesi’nde oturma eylemi yaptı. Ardından barikatın kaldırılması ve yolun açılması için caddeyi trafiğe kapattı.

Polis yolun trafiğe açılmasını, kadınların kaldırıma çıkmasını istedi. Kadınlar anonsun ardından yolu tek taraflı trafiğe açtı.

‘Aile değil kadınız, isyandayız’

Daha sonra Berna Demirdaş, Ankara Kadın Platformu adına açıklama yaptı. AKP iktidarının ‘2002’den bu yana kadınların kazanımlarına saldırdığını’ söyleyen Demirtaş özetle şu mesajları verdi:

* AKP’nin ‘Aile Yılı’, kutsallaştırılmış aile söylemi; kadınları geleneksel aile yapısı içinde ev içi rollerle sınırlandırmayı ve sosyal devletin yapması gereken bakım ve yeniden üretim emeğini kadınların omuzlarına yüklemeyi hedefliyor. Var olan yasakları daha da arttırarak LGBTİ+ düşmanlığını derinleştiriyor ve nefret söylemlerine zemin hazırlanıyor. Bizler; ‘aile’ denilerek içerisine hapsedildiğimiz tüm uygulamalara karşı tekrar haykırıyoruz aile değil kadınız, isyandayız.

* Aile Yılı kapsamında sunulan maddi teşvikler, kadınları borçlandırarak yeni bir esaret biçimini yaratıyor. 12. Kalkınma Planı’nda da kadınların iş ve aile yaşamını uyumlaştırılması için esnek çalışma modellerini öne çıkarılıyor. Ancak bu modeller, kadınların güvencesiz ve düşük ücretli işlerde çalışması demektir. Emeğimizin sömürülmesine karşı isyandayız.

‘Homofobi ve transfobiye geçit vermeyeceğiz’

* Kadınlar ve LGBTİ+’lar olarak bedenlerimiz üzerindeki sömürüyü kabul etmiyoruz. Kürtaj hakkımıza el koyan, transların hormona erişimini engelleyen erkek egemen sistemi alaşağı etmeye geliyoruz. Biz homofobiye de transfobiye geçit vermeyeceğiz. İstanbul Sözleşmesi’ni feshederek, 6284’ü hedef alarak kadınların yaşamlarını riske atan, cezasızlık politikaları ile failleri güçlendiren, kadına yönelik şiddet ve katliamları meşrulaştıran kadın düşmanı politikalara karşı sessiz kalmayacağız.

‘Savaşa karşı barışı savunmak için buradayız’

* Ortadoğu ve dünyada savaşların yakıcı sonuçları kadınların hayatını etkiledi. Savaşa karşı barışı savunmak için buradayız.