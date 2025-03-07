8 Mart'ta Beyoğlu'nda eylem yasak

Beyoğlu Kaymakamlığı, 8 Mart’ta Dünya Kadınlar günü için toplantı ve eylem gibi tüm etkinlikleri yasakladı.
Kaymakamlık yarın 19:30’da Taksim, İstiklal Caddesi ve Sıraselviler Caddesi’nde toplanma çağrılarına ilişkin şu açıklamayı yaptı:
“Bahse konu yapılmak istenilen toplanmaların, kamu düzeni ve toplumsal barışı bozabilecek eylemlere sebebiyet verebileceği değerlendirilerek 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 32/Ç maddesine istinaden, Kaymakamlığımızca idaremizde bulunan tüm açık alanlarda 8 Mart günü saat 08.00 itibarıyla 24 saat süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, bildiri dağıtma, oturma eylemi gibi tüm etkinlikler yasaklanmıştır.”
Beyoğlu’nda yürüyüş, toplanma, oturma eylemi ve diğer etkinliklere karşı alınan emniyet tedbirleri şöyle sıralandı:
- 12:00 itibarıyla Taksim Meydanı ve Gezi Parkı’nın yaya trafiğinin kapatılması gerekirse kontrollü şekilde yaya girişlerinin yapılması
- İstiklal Caddesi ve ara sokaklarla Tünel Meydan ve çevresinin araç ve yaya trafiğine kapatılması, gerekirse kontrollü şekilde araç ve yaya girişlerinin yapılması
- Sıraselviler Caddesi ve ara sokakların araç ve yaya trafiğine kapatılması, gerekirse kontrollü şekilde araç ve yaya girişlerinin yapılması
- Karaköy Meydan ve çevresinin araç ve yaya trafiğine kapatılması, gerekirse kontrollü şekilde araç ve yaya girişlerinin yapılması
- Gün içerisinde ilçemiz genelinde meydana gelmesi muhtemel toplumsal olaylar dikkate alınarak muhtemel tüm farklı konular da dahil yürüyüş, toplanma, oturma eylemi, basın açıklaması, diğer ve benzeri etkinlikler yapılmak istenen yerlerde ihtiyaç görülmesi halinde ilçe sınırları içerisinde yaya ve araç trafiğinin kapatılması gerekirse kontrollü şekilde yaya ve araç girişlerinin yapılması