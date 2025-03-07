8 Mart'ta Beyoğlu'nda eylem yasak

Beyoğlu Kaymakamlığı, 8 Mart’ta Dünya Kadınlar günü için toplantı ve eylem gibi tüm etkinlikleri yasakladı.

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Kaymakamlık yarın 19:30’da Taksim, İstiklal Caddesi ve Sıraselviler Caddesi’nde toplanma çağrılarına ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Bahse konu yapılmak istenilen toplanmaların, kamu düzeni ve toplumsal barışı bozabilecek eylemlere sebebiyet verebileceği değerlendirilerek 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 32/Ç maddesine istinaden, Kaymakamlığımızca idaremizde bulunan tüm açık alanlarda 8 Mart günü saat 08.00 itibarıyla 24 saat süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, bildiri dağıtma, oturma eylemi gibi tüm etkinlikler yasaklanmıştır.”

Beyoğlu’nda yürüyüş, toplanma, oturma eylemi ve diğer etkinliklere karşı alınan emniyet tedbirleri şöyle sıralandı: