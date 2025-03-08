İstanbul'da bazı metrolara '8 Mart kısıtlaması'

İstanbul’da ‘M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Taksim istasyonu ile Şişhane istasyonunun İstiklal Caddesi girişi ve ‘F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı’nın bugün saat 14:00 itibarıyla kapalı olacağı duyuruldu.

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Metro İstanbul’un X’teki açıklaması şöyle: “İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda, 8 Mart Cumartesi günü saat 14:00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir.”