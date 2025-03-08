Kadıköy Belediye Meclis Başkan Vekili Kurtuluş'a soruşturma: Gözaltı kararı

Tartıştığı AKP Grup Başkanvekili Elif Lale Bilgili’nin mikrofonunu kapatıp “Şunu atalım dışarı Allah aşkına” diyen CHP’li Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekili Ahmet Kurtuluş’a üç suçlamayla soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf: Kadıköy Belediye Meclis TV

Belediye meclisinin dünkü oturumunda CHP’li meclis üyelerinden sonra söz alan Bilgili konuşmasına devam ederken, Kurtuluş araya girerek “Her konuşmacının beş dakika var” diye uyarmıştı.

Daha sonra Bilgili konuşmasına devam etmiş, Kurtuluş yine arayarak süresinin dolduğunu söylemiş ve AKP’li ismin mikrofonunu kapatmıştı. CHP’li başkan vekili teknik ekipten de canlı yayını kesmesini istemişti.

Talep üzerine tartışma büyümüş, Kurtuluş “Bu şekil yok yahu. Bu, olmaz böyle. Şunu çıkaralım, atalım dışarı Allah aşkına. En son bu noktaya geldik” demişti. Bunun üzerine AKP’li isim salonu terk etmişti.

Olay sosyal medya da gündem olurken, CHP, Bilgili hakkında disiplin süreci başlattığını duyurmuştu.

Anadolu başsavcılığı da Kurtuluş’a re’sen (kendiliğinden) soruşturma açtı.

Hakkında gözaltı kararı da çıkarılan Kurtuluş ‘görevi kötüye kullanma’, ‘ifade özgürlüğünü engellenme’ ve ‘kamu hizmetlerinden yararlanma hakkını engellemek‘le suçlanıyor.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için düzenlenen iftarda Kurtuluş’un ifadelerini şöyle eleştirmişti: “Meclis üyesi hanım kardeşimize yönelik sergilenen küstahlık ve faşizm, 28 Şubat zihniyetinin CHP’de hala devam ettiğini bir kez daha göstermiştir. Kadınlara had bildirme edepsizliği bir CHP geleneğidir. Dün tekrar görüldüğü üzere, CHP kadın düşmanı bir partidir.”