İstanbul'da 8 Mart eylemleri: 11 gözaltı

İstanbul’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Taksim ve çevresi ‘abluka’ sürerken, İstanbul Barosu 11 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Kadınlar Kadıköy’de buluştu. Fotoğraf: Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu / X

Beyoğlu Kaymakamlığı dün 8 Mart’ta düzenlenecek eylem ve etkinlikleri yasaklamıştı. İstanbul Barosu idari işlemin iptali ve yürütmenin durdurulmasıyla amacıyla dava açtı.

Taksim ve çevresinde abluka

İstanbul’da kadınlar 8 Mart’ı kutlamak ve taleplerini dile getirmek için sokaklara çıkarken, Taksim ile çevresi polis tarafından bariyerle ablukaya alındı.

Metro İstanbul’un Taksim İstasyonu’yla Şişhane İstiklal Caddesi çıkışı kapatıldı.

Kentte çok sayıda cadde ve sokak da araç ve yaya girişine kapalı.

11 gözaltı

8 Mart için kriz masası kuran İstanbul Barosu’na göre şu ana kadar biri avukat 10 kişi gözaltına alındı.

Baro ayrıca şu notu paylaştı: “8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında yaşanacak hak ihlalleri için İstanbul Barosu’nu arayabilirsiniz. İstanbul Barosu Destek Hattı: 0212 393 08 39.”

8 Mart Gözaltı Bilgilendirmesi



İstanbul Barosu olarak, 8 Mart eylemlerinde gözaltına alınanlar için kriz masası oluşturduk ve süreci yakından takip ediyoruz.Şu an 1’i avukat olmak üzere 10 kişi gözaltında olup,hukuki destek sağlanmaktadır.Gelişmeleri düzenli olarak paylaşacağız. — İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi (@istbarosuKHM) March 8, 2025

Kadıköy’de yürüyüş: ‘Asla yalnız yürümeyeceksin’

Kadınlar, Kadıköy’de de Genç Feministler Federasyonu’nun çağrısıyla buluştu.

Sokaklarda yürüyüş yapan kadınlar “Asla yalnız yürümeyeceksin”, “Kadın cinayetlerini durduracağız”, “Yaşayacağız, yaşayacağız özgür, laik yaşayacağız” sloganları attı.

Ardından İskele Meydanı’na geçildi ve kadınlar sırayla açıklama yaptı.

🟣 Eşitlikçi feministler İstanbul sokaklarında Büyük Kadın Buluşmasına yürüyor.



📣 Kadıköy “Asla Yalnız Yürümeyeceksin” sesiyle yankılanıyor!#BirlikteMücadeleye #8Mart2025 pic.twitter.com/O6blBh62ks — Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (@KadinCinayeti) March 8, 2025

Buluşmada söz alan öldürülen Muhterem Evcil’in ablası Çiğdem Kuzey “Aileden önce genç kadınlara gelecek verin! Ben gelecek için, kardeşlerim için susmuyorum. Biz kadınlar susmayacağız” dedi.

Öldürülen Muhterem Evcil’in ablası Çiğdem Kuzey:



📌 Aileden önce genç kadınlara gelecek verin!

📌 Ben gelecek için, kardeşlerim için susmuyorum. Biz kadınlar susmayacağız.

#8MartDünyaKadınlarGünü'nde İstanbul Büyük Kadın Buluşması'nda pic.twitter.com/8BWmQEYMAF — Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (@KadinCinayeti) March 8, 2025

‘Bu bir itiraftır’

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu temsilcisi avukat Esin İzel Uysal’sa şunu söyledi: “Polis Akademisi yılda 300 bin kişinin 6284 için başvurduğunu söylüyor. Bu bir itiraftır. 6284’ün kadınları korunduğunu kabul etmek zorundalar. Yolumuz uzun ama o yolun sonunda eşitlik ve özgürlük var.”