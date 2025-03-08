Erdoğan'a göre CHP 'kadın düşmanı'

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde CHP’yi ‘kadın düşmanı’ ilan etti.

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Haliç Kongre Merkezi’nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü düzenlenen iftarda konuşan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’iyse “Lideri olduğu partide sözünün değeri olmayan bir genel başkanın millete itibarının olması zaten mümkün değil” diyerek eleştirdi.

Sokak hayvanları üzerinden de muhalefeti hedef alan Erdoğan’ın açıklamaları özetle şöyle:

‘İstanbul Sözleşmesi’yle ilgili iddialarının hiçbir temeli bulunmuyor’

* Muhalefetin İstanbul Sözleşmesi’yle ilgili iddialarının hiçbir temeli bulunmuyor. Bugün Kadıköy Belediyesi’nde belediye meclis üyesi, AK Partili bayan arkadaşımızın sözünü kestiler, hakaret ettiler ve meclis başkanı aynı zamanda kalkıp aynı ABD olduğu gibi “Şu kadını atın dışarı” diyebildi. Bunun için biz “Sözleşme değil kanun yaşatır” diyoruz.

* Meclis kürsüsünden ahkam kesenlere şunu tavsiye ediyoruz; kadına şiddetle mücadele etmek istiyorsanız, öncelikle parti teşkilatlarını ve yönettiğiniz belediyeleri içten içe çökerten taciz, tecavüz ve ahlaksızlık vakalarına bir el atın. Kadına yönelik şiddete farkındalığı artırmak için kendi belediyelerinizden başlayın. Ana muhalefet başkanı kadın düşmanı arıyorsa sağa sola sataşmasın gitsin önce aynaya baksın, partisinin kötü siciliyle yüzleşsin sonra da çıkıp başörtülü kadınlardan özür dilesin.

’28 Şubat zihniyetinin CHP’de hala devam ettiğini göstermiştir’

* Dün meclis üyesi hanım kardeşimize yönelik sergilenen küstahlık ve faşizm 28 Şubat zihniyetinin CHP’de hala devam ettiğini göstermiştir. Kadınlara had bildirme edepsizliği bir CHP geleneğidir. CHP kadın düşmanı bir partidir. CHP, kadınların fikirlerini, özgürce ifade etmesine tahammülü olmayan baskıcı, nobran, faşist bir siyasi teşekküldür. CHP bu zihniyetten ne kadar erken kurtulursa, rezillikleri ne kadar kısa sürede temizlerlerse hem ülkemiz hem de kadınlarımız için büyük iyilik yapmış olurlar.

‘Kendi belediye başkanından tekzip yiyen şahsa ne dersek boş’

* Aslında grup kürsüsünde kurduğu cümlenin daha buharı tutarken bizzat kendi belediye başkanı tarafından tekzip yiyen bir şahsa ne dersek boş. Lideri olduğu partide sözünün değeri olmayan bir genel başkanın millete itibarının olması zaten mümkün değil.

* Sayın Özel siyasette kendini geliştirmek yerine belediye başkanlarını aklamaya mesai harcarsa daha çok kendini gülünç duruma düşürür. Kadın konusunda bilindik ezberleri tekrarlayanlara daha fazla sözü israf olarak görüyor onları hezeyan, ayak oyunlarıyla, koltuk kavgalarıyla baş başa bırakıyoruz. Biz doğru bildiğimizi yapmaya devam edeceğiz.

‘Muhalefet cenahında yasaya karşı direnç devam ediyor’

* Dün akşam Konya’da sahipsiz köpeklerinin saldırısı sonucu vefat eden Rana evladımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Acılı ailesine Rabbim’den sabır niyaz ediyorum. Böyle bir vahşetin 2025 Türkiye’sinde yaşanmasının hiçbir izahı olamaz.

* Muhalefetin ve çeteleşmiş kimi yapıların tüm engellemelerine rağmen başıboş köpek sorununu çözmek için çıkardığımızın yasanın uygulamasını temin için de kararlı adımlar atıyoruz. Büyüyen bu sorunun çözümü noktasında muhalif, iktidar fark etmeksizin tüm yerel yönetimlerin el birliği içinde çalışması gerekiyor. Muhalefet cenahında yasaya karşı direnç devam ediyor. Bunun üstesinden de geleceğiz.