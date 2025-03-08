Kadınlar Taksim'de yasağa rağmen yürüdü: Susmuyor, isyan ediyoruz

Taksim’de yüzlerce kadın yasak ve barikatlara rağmen yürüdü: “Eşit ve özgür bir dünya kurmadan bitmeyecek bu isyan!”

Fotoğraf: Evrensel / Dilan Temiz

Kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, Feminist Gece Yürüyüşü için Taksim’de bir araya geldi. 19:30’da başlayacağı açıklanan yürüyüş İstanbul Valiliği’nce yasaklandı.

Taksim ile çevresi polis tarafından bariyerle ablukaya alındı. Metro İstanbul’un Taksim İstasyonu’yla Şişhane İstiklal Caddesi çıkışı kapatıldı. İstiklal Caddesi’ne çıkan ara sokaklar da polis bariyerleriyle kapatıldı.

Kadınlar tüm engellemelere rağmen Sıraselviler Caddesi’nden Akarsu Yokuşu’na doğru yürüdü. Yürüyüşte sık sık “Dünya yerinden oynar, kadınlar özgür olsa”, “Jin, Jîyan, Azadî (Kadın Yaşam, Özgürlük)” sloganları atıldı.

Beyoğlu Belediyesi Cihangir Spor Salonu önüne önüne kadar yürüyen kadınlar burada basın açıklaması yaptı. Türkçe, Kürtçe ve Arapça üç dilde okunan açıklamadan öne çıkanlar şöyle:

‘İsyan ediyoruz’

* “Biz gücümüzü yüzlerce yıllık feminizm tarihinden, kadınların coğrafyaları ve kıtaları aşan ortak deneyiminden, bugün Arjantin’de her şeye rağmen sokağa çıkıp yüzbinleri bulan kadınlar ve LGBTİ+’lardan, biz gücümüzü Orta Doğu’da seküler bir alternatifi mümkün kılan Kürt kadınlardan, Filistin’de, Gazze’de yasını direnişe dönüştüren ve ne olursa olsun yaşamı sürdürmeyi başaran kadınlardan, gücümüzü Suriye’de her şeye rağmen “Bizsiz bir rejim inşa edemezsiniz” deme cesaretini gösteren kadınlardan, gücümüzü ABD’de transfobinin iktidarına karşı yaşamını savunan translardan alıyoruz ve sesimizi onların sesine katıyoruz. Savaşla yeniden kurmakta oldukları dünyaya isyan ediyoruz.

‘Susmuyoruz’

* Mücadelemizden, hayatlarımızı, dünyayı değiştirmemizden irkilenler bizlere saldırılarının dozunu her gün biraz daha artırıyor. Bu saldırıyla bir gün İstanbul Sözleşmesi feshediliyor, öteki gün ‘Aile Yılı’ ilan ediliyor. Otoriter muhafazakar rejimler, kendi ahlaklarını yasaya dönüştürmeye, hayatlarımızı daraltmaya çalışıyor.

* Bizleri yok etmeyi umuyorlar. Pınar Gültekin’in canavarca hisle öldürülmediğini söyleyenler, Narin’in başına ne geldiğini çözmekle uğraşmıyor, Dina’nın maruz kaldığı ırkçı şiddeti ortaya çıkarmaya tenezzül etmiyor. Tüm bu adaletsizliklere karşı itiraz edenleri, yaşamın böyle, yaşamın adaletsiz, yaşamın eşitsiz sürmemesi gerektiğini söyleyenleri susturmaya, sindirmeye, yok etmeye çalışıyor. Bizlerse susmuyoruz.

‘Patriyarkaya iade ediyoruz’

* Özgürlüğün kadınların dayanışmasıyla, yan yana direnmesiyle mümkün olduğunu feminizmden öğrendik. İstanbul’da 40 sene önce feministler “İsyanı var bizde haksız yüzyılların. Özlemi var bizde geniş hayatların” diyerek sokaklara çıktı. Biz bu geniş hayatlara sahip çıkıyoruz, haksız yüzyılların hesabını soruyoruz. Patriyarkanın adını koyuyoruz, faillerini, destekçilerini işaret ediyoruz. Gisèle Pelicot’dan ilhamla, tüm dünyaya gözümüzü dikerek, kadınlara yüklenen utancı asıl sahibine, patriyarkaya iade ediyoruz.

‘Özgür hayatları almadan bir yere gitmiyoruz’

* Özgür hayatları almadan bir yere gitmiyoruz. Ayrımcılığın, eşitsizliğin, şiddetin, sömürünün olmadığı bir dünyada ısrar ediyoruz. Erkek şiddetini önlemeyip “Kadınlar faillere kapıyı açıyor” diyenlere karşı, bizi bakım emeği ve yoksulluğa mahkum etmeye, eşitlik politikaları yerine aileyi güçlendirme adı altında kadınları sindirmeye karşı, homofobi ve transfobiyi norm haline getirmeye çalışanlara, seçtiklerimize kayyum atayarak irademizi yok sayanlara karşı, eylemlerimize, fikirlerimize, birlikteliğimize müdahale eden, gözdağı veren, şiddet uygulayanlara karşı yaşasın feminist mücadelemiz! Feminist mücadelemiz hayatlarımızı ve dünyayı değiştiriyor. Eşit ve özgür bir dünya kurmadan bitmeyecek bu isyan!”