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Yaramazlara biraz batar!

Oyuncular Rojda Demirer ve Alican Yücesoy'un X hesaplarına erişim engeli

Oyuncular Rojda Demirer ve ve Alican Yücesoy’un X hesapları erişime engellendi.

Ekrem İmamoğlu ve 51 kişi İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmalarda tutuklanmıştı. Soruşturmalardan sonra başlayan protestolarda çoğu üniversiteli en az 301 kişi tutuklandı.


CHP, bazı markalara boykot başlatmıştı. Hafta sonu da vatandaşlar sosyal medyada “2 Nisan’da tüm tüketimi durdur” çağrısı yapmıştı. Boykot kısa sürede gündem olurken, İstanbul başsavcılığı çağrıyı yayanlara ‘nefret ve ayrımcılık’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.

Boykot çağrısı yapan Demirer ve Yücesoy’un X hesaplarına erişim engeli getirildi.

X hesaplarına boykot çağrıları nedeniyle erişim engeli getirildiği düşünülüyor.

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