New York'ta 80 gözaltı

ABD’nin kenti New York’ta Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek protestolarında 80 kişi gözaltına alındı.

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New York Post’un haberine göre binlerce kişi, ICE’nin ülke çapındaki sınır dışı uygulamalarını protesto etmek üzere Manhattan’ın Lower Manhattan bölgesindeki Foley Meydanı’nda bir araya geldi.

‘ICE’yi dağıtın’ ve ‘New York’tan defol ICE’ yazılı dövizlerle “Tuğla tuğla, duvar duvar, bu ırkçı sistem yıkılmalı!” sloganları atan göstericiler, Federal Plaza çevresinde yolları trafiğe kapatarak ilerledi.

Akşam saatlerinde polisle göstericiler arasında arbede şiddetlendi. Protestocular, polise su şişesi ve çeşitli cisimler fırlatırken polis de protestoculara biber gazı sıktı.

Olaylarda gözaltına alınan 80 kişinin ‘kamu düzenini bozma’ suçlamasıyla karşı karşıya olduğu ve gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.

New York’taki yüksek katılımlı protestolar San Francisco, Seattle ve Chicago gibi diğer büyük şehirlerdeki benzer gösterilerle eş zamanlıydı.

Los Angeles’ta ICE karşıtı protestolar

Los Angeles’ta İç Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesince (ICE) gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amaçlı gösteriler sürerken Trump yönetiminden sert açıklamalar gelmişti.

ICE karşıtı protestolarda çok sayıda gösterici gözaltına alınmış, zaman zaman güvenlik güçleriyle protestocular arasında çatışmalar görülmüştü.

Trump, Los Angeles’taki durumu kontrol altına almak için 4 bin Ulusal Muhafızı görevlendirdiğini açıklamış ve bölgedeki olaylardan dolayı Kaliforniya Valisi Gavin Newsom ve Demokrat belediye başkanı Bass’ı suçlamıştı.