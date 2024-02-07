Mahkeme heyeti, Mısra Öz’ün gönderdiği kitabı iade etti: ‘Yüzleşmek zordur elbette’

Mısra Öz, Çorlu tren faciası davasına bakan mahkeme heyetine, hayatını kaybeden oğlu için yazdığı ve davadaki ihmalleri anlattığı kitabını gönderdi. Heyet kitabı Öz’e geri gönderdi.

Fotoğraf: Mısra Öz

Mısra Öz, heyetin kitabı geri gönderdiğini X hesabından duyurdu:

* Geçen hafta mahkeme heyetine, 9 yaşındaki bir çocuğun, dokuz yıllık umut ve yaşam hikayesini, ihmaller sonucunda nasıl bu hayattan koparıldığını ve bir türlü sağlanamayan adaletlerini anlattığım kitabımı göndermiştim. Bugün, gönderdiğim kitaplar geri iade olarak geldi.

* Anlıyorum ki koskoca bir delil olan bu kitabı da okumak istememişler. 29 Şubat’ta karar verecekler. Vicdanlarına asla dokunamadığımız, üst sorumluları bir kez olsun adalet karşısına getiremeyen, bir kişiyi bile tutuklu yargılayamayan kendilerini okuyarak yüzleşmek zordur elbette. Okumasalar da tarihe not olarak geçtiler çoktan. Karar gününe 22 gün kaldı. Çorlu göz göre göre gelen bir ihmal cinayetiydi. Adaletini sağlamak şimdi kendi omuzlarında!

Ne olmuştu?

Uzunköprü-İstanbul seferindeki yolcu treninin 8 Temmuz 2018’de Tekirdağ Çorlu yakınlarında vagonlarından bazılarının devrilmesi sonucu 25 kişi yaşamını yitirmiş, 340 kişi yaralanmıştı. İddianamede, ‘kazanın meydana gelmesinde asli kusurlu’ bulunduğu gerekçesiyle sanıklar Turgut Kurt, Özkan Polat, Çetin Yıldırım ve Celaleddin Çabuk’un ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak’ suçundan iki ile 15 yıl arasında hapisle cezalandırılması istenmişti.

Çorlu başsavcılığınca 9 Eylül’de alınan bilirkişi raporları ve değerlendirme neticesinde soruşturmanın genişletilmesine ve dokuz kişiye daha dava açılmasına karar verilmişti.

Facianın tek tutuklu sanığı dönemin Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) 1’inci Bölge Demiryolu Bölge Bakım Müdürü Mümin Karasu hakkında tahliye kararı verilmişti.