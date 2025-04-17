Kütahyalı iddiaları 'gazetecilik mesleğinin şehvetiyle' paylaşmış

CHP’ye kayyım atanacağını iddia etmesinin ardından ‘yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçlamasıyla gözaltına alınıp sonrasında adli kontrolle serbest bırakılan Rasim Ozan Kütahyalı’nın savcılık ifadesine ulaşıldı.

Fotoğraf: ensonhaber.com

Kütahyalı dün X hesabından CHP’ye bugün kayyım atanacağını iddia etmiş, bir ‘bürokrat dostu’ndan da Etimesgut ve Keçiören belediyelerine operasyon düzenleneceğini duyduğunu söylemişti. Bir süre sonraysa geri adım atarak yazdıklarını yalanlamıştı.

Ankara başsavcılığının soruşturması kapsamında Kütahyalı Bolu’da gözaltına alınmıştı.

Mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Kütahyalı’nın, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Ankara başsavcılığınca alınan ifadesine ulaşıldı.

Kütahyalı ifadesinde, iddiaları gazetecilik mesleğinin şehvetiyle paylaştığını savundu ve yine gazetecilik mesleği gereği bilgi aldığı isimleri paylaşamayacağını söyledi.

Öte yandan Kütahyalı geçen ay X hesabından gazeteci Şirin Payzın’a cevaben yazdıklarında “Şirin Payzın şu noktada haklı. Ben gazeteci değilim. Hiçbir zaman da gazeteci olduğumu iddia etmedim. Bana ‘gazeteci’ denmesi bir galat-ı meşhurdan ibarettir” demişti.

Kütahyalı’nın savcılığa verdiği ifade özetle şöyle:

‘Şehvet ve heyecanla suça konu paylaşımı yaptım’

* Bu şekilde bir paylaşımımdan dolayı istemeden de olsa kamuoyunda bahse konu algının oluşmasına sebebiyet verdiğim için çok üzgün ve pişmanım. Ben bu paylaşımı yapmadan birkaç gün önce birçok gazeteci arkadaşımın dillendirdiği ve CHP’ye kayyum atanabileceği iddialarına ilişkin duyumların fazlasıyla artması sebebiyle mensubu olduğum gazetecilik mesleğinin oluşturduğu şehvet ve heyecan ile suça konu paylaşımı yaptım.

‘Gazetecilik mesleğinden kaynaklı olarak…’

* Gazetecilik mesleğinden kaynaklı olarak ‘ilk haber veren kişi olabilme başarısı’ ve heyecanı sebebiyle düşünülmeden hareket edilmiştir. Gazetecilik mesleğim gereği şu an ismini söyleyemeyeceğim CHP’den eski bir yetkili ile yapmış olduğum telefon görüşmesinde yanında emekli bir güvenlik bürokratı bulunuyor halde idi.

* Bu konuşma sırasında Etimesgut ve Keçiören belediyelerine yönelik rüşvet ve yolsuzluk iddiaları bakımından soruşturma yapılabileceği yönünde net ifadeleri oldu. Ben buna rağmen yapmış olduğum paylaşımda elde ettiğim bilgi kesin ve güvenilir olduğu halde yargısal bir faaliyete ilişkin olması nedeniyle kesin kanaat bildirmeksizin ‘galiba Keçiören ve Etimesgut’a yarın operasyon geliyor’ şeklinde ihtiyatlı bir dil kullanarak bu paylaşımı yaptım.

‘Gazetecilik mesleğim gereği bürokratın bilgilerini vermek istemiyorum’

* … Hatta tüm bunlara ilaveten sayın adalet bakanının benim yapmış olduğum paylaşımları baz alarak yapmış olduğu ve aleyhime kanaat içeren açıklamasını alıntılayarak ‘Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tamamen haklıdır. Benim tahminlerim tamamen yanlıştır. Yılmaz Tunç ne dese haklıdır.’ şeklinde ifadeler ile pişmanlığımı ayrıca dile getirdim. Gazetecilik mesleğim gereği bu ikinci yapmış olduğum paylaşıma ilişkin ilgili eski CHP yetkilisi ve yanında bulunan emekli bürokratın bilgilerini vermek istemiyorum.