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Yaramazlara biraz batar!

'CHP'ye kayyım atanacak' iddiasına soruşturma

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ‘CHP’ye kayyım atanacak’ iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Fotoğraf: AA

Yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı, X hesabından CHP’ye yarın kayyım atanacağını iddia etmişti.


Ayrıca bir ‘bürokrat dostu’nun bilgisine dayandırarak Etimesgut ve Keçiören belediyelerine de operasyon düzenleneceğini öne sürmüştü.

Görseller: X / Ekran görüntüsü

Kütahyalı yaklaşık yarım saat sonra geri adım attı.

Bilginin yanlış olduğunu, kurultay iptalinin ihtimal dahilinde olmadığını yazdı.

Adalet bakanı, X hesabından paylaşımlar hakkında Ankara başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Tunç’un açıklaması şöyle:

“Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı CHP delegelerinin şikâyetleri üzerine başlatılan adli soruşturma ile yine bazı delegelerce Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan CHP’nin 38. Olağan Kurultayının iptali davalarına ilişkin süreçler hakkında ve bazı belediyelere yönelik operasyon yapılacağı şeklinde sosyal medya aracılığıyla bazı paylaşımlar yapılmaktadır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon amaçlı bu tür mesnetsiz iddialara itibar edilmemelidir. Bu paylaşımlarla ilgili olarak Türk Ceza Kanununun 217/A maddesi gereğince “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu” kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır.”

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