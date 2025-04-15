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Kurultay soruşturması: İmamoğlu'yla birlikte 86 kişinin ifadesi alınıyor

Kurultay soruşturması kapsamında aralarında tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da olduğu 86 kişin ifadesi alınıyor.

Fotoğraf: AA

Ankara başsavcılığı, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yaptığı 38’inci Olağan Kurultayı’nda ‘para karşılığı oy kullandırıldığı’ iddialarıyla ilgili soruşturma başlatmıştı.


HaberTürk’ün aktardığına göre başsavcılık soruşturma dosyası çerçevesinde, aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu toplam 86 kişinin ifadesini almaya başladı.

Başsavcılık MASAK raporları, SGK kayıtları, tapu kayıtları gibi birçok resmi belge talep etti ve ilgili kamu kurumlarıyla gerekli yazışmaları yaptı. 86 kişinin mal varlığıyla ilgili incelemeler de soruşturma dosyasına dahil edildi.

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