Rasim Ozan Kütahyalı hakkında soruşturma

CHP’ye kayyım atanacağını iddia eden yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı hakkında ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

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Özgür Özel’in genel başkan seçildiği Kasım 2023’teki CHP kurultayının ‘şaibeli’ olduğuna dair iddialar üzerine açılan davanın ilk duruşması yarın görülecek.

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün polislerin izinlerini 17-21 Nisan tarihlerinde iptal edip 12-12 çalışma düzenine geçmesinin ardından sosyal medyada ve bazı mecralarda ‘yeni bir operasyon’ olacağı iddia ediliyordu. Ankara Valiliği, iddiaları yalanlamış, değişikliğin rutin uygulama olduğunu duyurmuştu.

Kütahyalı da X hesabından paylaşımlarında önce kesin ifadelerle CHP’ye kayyım atanacağını, hatta Etimesgut ve Keçiören belediyelerine ‘operasyon’ düzenleneceğini öne sürdü, sonrasındaysa geri adım atıp bunun ‘sıfır ihtimal’ olduğunu yazdı.

Kütahyalı’nın paylaşımlarından yaklaşık yarım saat sonra Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bir isim paylaşmadan Ankara başsavcılığının iddialar hakkında soruşturma başlattığını duyurdu.

Ankara başsavcılığı Kütahyalı hakkında resen soruşturma başlatıldığını açıkladı. Başsavcılığın açıklaması şöyle:

“Rasim Ozan Kütahyalı (@RasimOzan_K) isimli twitter kullanıcısı tarafından 16.04.2025 tarihinde yapılan “Bir güvenlik bürokratı dostum aradı, İstanbul’dan Ankara’ya polis sevkiyatlarının ve Ankara’da güvenlik güçlerinin aşırı müteyakkız olma sebebinin iki belediyeye sabaha karşı yapılacak operasyonlar olabileceğini söyledi. Galiba Keçiören ve Etimesgut’a yarın operasyon geliyor…” şeklindeki paylaşım içeriklerinin TCK 217. maddesine muhalefet suçunu oluşturduğu değerlendirilmekle, Rasim Ozan KÜTAHYALI hakkında TCK 217. maddesine muhalefet suçundan re’sen soruşturma başlatıldığına dair iş bu tutanak düzenlenerek imza altına alınmıştır”