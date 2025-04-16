DMM, Rasim Ozan Kütahyalı'yı yalanladı: CHP'ye kayyım iddiaları manipülasyondur

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı’nın ‘CHP’ye kayyım atanacak’ iddialarını yalanladı.

Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı

Kütahyalı bu akşam X hesabından paylaşımlarında CHP’ye yarın kayyım atanacağını iddia etti: “Yarın Kasım 2023 CHP kurultayı iptal ediliyor. CHP’ye geçici kayyum atanarak, 45 gün sonra 1 Haziran 2025’te CHP’nin yeni kurultayına gidiliyor. Kayyum Hikmet Çetin olacak deniyor. Muhtemel bir ayaklanma ihtimaline karşı İstanbul’dan Ankara’ya çok sayıda güvenlik güçleri sevk edildi.”

Kütahyalı ayrıca bir ‘bürokrat dostu’nun bilgisine dayandırarak Etimesgut ve Keçiören belediyelerine de operasyon düzenleneceğini öne sürdü. Yaklaşık yarım saat sonraysa geri adım atıp bilginin yanlış olduğunu ve kurultay iptali ihtimalin ‘sıfır’ olduğunu yazdı.

Kütahyalı’nın paylaşımlarının ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara başsavcılığının iddialara hakkında soruşturma başlattığını duyurdu.

DMM’nin X hesabından da Kütahyalı’nın yazdıklarının görüntüsü paylaşılarak iddiaların asılsız olduğunu söylendi.

DMM’nin açıklaması şöyle:

“Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “CHP’nin 38. Kurultayı iptal ediliyor, CHP’ye kayyum atanıyor” şeklindeki iddialar manipülasyondur. Siyasi Partiler Kanunu’nun 112. maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülen yargı süreci devam etmektedir. Henüz duruşması bile görülmemiş bir davanın kararıyla ilgili ortaya atılan iddialar asılsızdır.

Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki kurultayının iptali için ayrı ayrı mahkemelerde dava açmıştır. Açılan iptal davaları Ankara 42’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki dosyada birleştirilmiştir.

İlk duruşma yarın yapılacaktır. Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce verilen kararlar, ilk olarak duruşmalarda direkt olarak muhataplara açıklanmaktadır. Yargı süreçleriyle ilgili algı oluşturmak maksadıyla ortaya atılan asılsız iddialara itibar etmeyiniz.”