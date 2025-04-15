Ankara Valiliği'nden polislerin izinlerinin kaldırılmasına dair açıklama

Ankara Valiliği, polislerin izinlerinin kaldırılmasının huzur uygulamalarıyla ilgili bir rutin olduğunu ve iddia edildiğinin tersine yeni bir operasyonla ilişkilendirilemeyeceğini duyurdu.

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T24‘ün haberine göre Ankara’da polislerin izinlerinin 17-21 Nisan’da kaldırılmış ve emniyete bağlı tüm birimlerin, ‘görev yoğunluğu sebebiyle’ 12-12 çalışma saati sistemine geçeceği duyurulmuştu.

Ankara Valiliği’nin X hesabından değişikliğin rutin bir uygulama olduğunu bildirildi. Açıklamada ‘Başkaca anlam çıkarmanın iyi niyetten uzak’ olduğu söylendi.

Valiliğin açıklaması şöyle:

“Bazı sosyal medya hesaplarında İl Emniyet Müdürlüğümüzün 12/12 çalışma sistemiyle ilgili iddiaların yer aldığı görülmüştür. Konu tamamen ilimizde asayiş suçlarına yönelik olarak belli periyotlarla gerçekleştirilen huzur uygulamaları ile ilgilidir ve rutinleşen bir uygulamadır. Bundan başkaca bir anlam çıkarılması gerçeğe aykırı olup iyi niyetten uzaktır. Kamuoyunun bilgisine sunulur.”