Yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı hakkında gözaltı kararı verildi.

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Ankara başsavcılığı CHP’ye kayyım atanacağı iddialarını öne süren Kütahyalı hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesi uyarınca ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu’ndan soruşturma başlatmıştı.

Kütahyalı X’teki paylaşımında şöyle demişti:

“Kasım 2023 CHP Kurultayı iptal ediliyor. CHP’ye geçici kayyum atanarak, 45 gün sonra 1 Haziran 2025’te CHP’nin yeni kurultayına gidiliyor. Kayyum Hikmet Çetin olacak deniliyor. Muhtemel bir ayaklanma ihtimaline karşı İstanbul’dan Ankara’ya çok sayıda güvenlik güçleri sevk edildi. Ankara tüm güvenlik güçleri izinleri iptal edildi. Yarın Ankara, çok uzun bir güne hazırlanıyor. Maalesef vaziyet böyle görünüyor.”

Kütahyalı bir sonraki paylaşımında da belediyelere operasyon düzenleneceğini yazmıştı:

“Bir güvenlik bürokratı dostum aradı, İstanbul’dan Ankara’ya polis sevkiyatlarının ve Ankara’da güvenlik güçlerinin aşırı müteyakkız olma sebebinin iki belediyeye sabaha karşı yapılacak operasyonlar olabileceğini söyledi. Galiba Keçiören ve Etimesgut’a yarın operasyon geliyor…”