Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı

Hakkında ‘yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçlamasıyla soruşturma başlatılan yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı, Bolu’da gözaltına alındı.

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Kütahyalı dün X hesabından CHP’ye bugün kayyım atanacağını iddia etmiş, bir ‘bürokrat dostu’ndan da Etimesgut ve Keçiören belediyelerine operasyon düzenleneceğini duyduğunu söylemişti. Bir süre sonraysa geri adım atarak yazdıklarını yalanlamıştı.

Ankara başsavcılığı, paylaşımları nedeniyle Kütahyalı hakkında ‘yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçlamasıyla re’sen (kendiliğinden) soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında Kütahyalı hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

İstanbul başsavcılığı Kütahyalı’nın Bolu’da gözaltına alındığını duyurdu.