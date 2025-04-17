Bahçeli: CHP'ye kayyum hem doğru değil hem mümkün değil

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli “CHP’ye kayyum hem doğru değil hem de mümkün değildir” dedi.

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Dün Rasim Ozan Kütahyalı, X hesabından CHP’ye bugün kayyım atanacağını iddia etmiş, ayrıca bir ‘bürokrat dostu’ndan da ‘Etimesgut ve Keçiören belediyelerine operasyon düzenleneceğini’ duyduğunu söylemişti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç iddiayı yalanlayarak, ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan’ soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. Bugün de Kütahyalı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Kayyım iddialarına Bahçeli de kayıtsız kalamadı.

MHP lideri, X hesabından konuyla ilgili şunları dedi:

“…CHP’ye kayyum atanacak tantanası koparanlar içimize kadar yuvalanmış şeytanlardır. Bir kaşık suda fırtına çıkaranların niyeti halis ve hakkaniyetli değildir. CHP’ye kayyum hem doğru değil hem de mümkün değildir.

Zira CHP zaten fiili vesayet ve kayyum yönetimiyle kendi kendini yiyip bitiren canlı bir organizmaya dönüşmüştür. Mağduriyet pozlarına aldanacak hiç kimse yoktur. Herkes ne konuştuğunu, ne söylediğini bilmek ve bunun ahlaki idrakine ermek mecburiyetindedir.”

‘CHP korsanvari bir oldu bittiyle kriz çıkarmıştır’

Dün Meclis Grup Başkan Vekili CHP’li Gülizar Biçer Karaca, Can Atalay’ın vekilliğinin düşürülmesini yok hükmünde sayan Anayasa Mahkemesi (AYM) kararını genel kurulda okutmuştu.

MHP lideri buna da şöyle tepki gösterdi:

* TBMM Başkan Vekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’e acil şifalar diliyorum. Sırrı bey, Allah’ın yardımı, doktorlarımızın desteği ve kendi direnciyle inşallah bu zor günleri atlatacaktır. Terörsüz Türkiye hedefinde inanıyorum ki daha yapacağımız pek çok şey vardır.

* Sırrı beyin sağlık durumundan dolayı TBMM Genel Kurulu çalışmalarına ara verilmesi Danışma Kurulu’nda kararlaştırılmış ve sadece parti grup başkanvekillerinin geçmiş olsun mesajlarından sonra birleşim kapatılmıştır.

* Ancak böylesi hassas bir günde bile CHP korsanvari bir oldubittiyle kriz çıkarmıştır. Birleşimi yöneten CHP’li meclis başkan vekili yasa, anayasa ve içtüzüğe aykırı şekilde Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi tarafından verilen kararı CHP’li katip üyeye okutmuştur. Siyasi terbiye ve teamül karşıtı bu davranış en hafif tabirle sinsilik, kötü niyetlilik, densizlik, işgüzarlık ve kabalıktır. CHP işte budur.

* CHP’li meclis başkan vekili ve CHP’li katip üye derhal istifa etmelidir. Oturdukları makamın ağırlığını taşıyamayacak kadar yetersiz, kifayetsiz ve maalesef muhterislerdir. Milletvekilliği düşürülen bir şahsı arkalama çabası boşuna bir gayrettir. Yetki aşımından kaynaklı işlem yok hükmündedir.



