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Yaramazlara biraz batar!

Rasim Ozan Kütahyalı adli kontrolle serbest

‘Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçlamasıyla gözaltına alınan yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı adli kontrol şartlarıyla serbest bırakıldı.

Fotoğraf: AA

Kütahyalı dün X hesabından CHP’ye bugün kayyım atanacağını iddia etmiş, bir ‘bürokrat dostu’ndan da Etimesgut ve Keçiören belediyelerine operasyon düzenleneceğini duyduğunu söylemişti. Bir süre sonraysa geri adım atarak yazdıklarını yalanlamıştı.


Ankara başsavcılığı, paylaşımları nedeniyle Kütahyalı hakkında ‘yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçlamasıyla re’sen (kendiliğinden) soruşturma başlatmıştı.

Kütahyalı soruşturma kapsamında Bolu’da gözaltına alınmıştı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Ankara’da nöbetçi hakimlikte ifade veren Kütahyalı, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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