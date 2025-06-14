Kremlin: Putin, İsrail ile İran arasında arabuluculuğa hazır

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump’a İsrail-İran arasında arabulucuğa hazır olduğunu söyledi.

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İsrail, dün İran’a saldırı düzenlemiş, aralarında bilim insanları ve üst düzey komutanların da olduğu 78 kişi hayatını kaybetmişti.

Kremlin yardımcısı Yury Ushakov, Putin, Trump’ın telefonda Ukrayna savaşını ve Ortadoğu’daki tırmanan gerilimi konuştuğunu açıkladı.

Ushakov Putin’in İsrail’in İran’a düzenlediği askeri operasyonu kınadığını ve bunun bölgesel sonuçlarından endişe duyduğunu belirtti.

Kremlin yardımcısı, Putin’in Rusya’nın İsrail ve İran arasında arabuluculuk yapmaya ve İran’ın nükleer programına ilişkin görüşmelerin yeniden başlamasına yardımcı olmaya hazır olduğunu söyledi.

Ne olmuştu?

İsrail dün sabah (13 Haziran) İran’a geniş çaplı hava harekatı başlattı. Başkent Tahran dahil birçok kent vuruldu. 20’si üst düzey komutan, altısı nükleer bilimci en az 78 kişi öldü.

Öldüğü resmen açıklananlar arasında İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami, İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ve ülkenin en önemli askeri karargahı Hatam el Anbiya’nın komutanı Gülam Ali Reşid de var.

İsrail, saldırının hedefinde İran’ın nükleer programının bulunduğunu bildirdi.

İran da İsrail’e füze saldırısıyla karşılık verdi. İsrail devlet televizyonu KAN saldırılarda üç İsraillinin öldüğünü, 172’sininse yaralandığını duyurdu. Yaralılarının çoğunun durumu hafif.